Yonas, der gerade wieder in Deutschland ist, und der Leiter des Racket Centers Nußloch, Matthias Zimmermann, haben die Vision, das Tennis-Projekt in Äthiopien weiterzuentwickeln. Foto: heb

Von Sabine Hebbelmann

Nußloch/Addis Abeba. Yonas lebte mit seiner Familie in einem fünf Quadratmeter großen Wellblechverschlag in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba, als ihn Tariku Tesfaye ansprach. Der Tennistrainer arbeitete im "Griechischen Club" und hatte 2002 die Idee, talentierten Kindern aus den umliegenden Armenvierteln eine Chance zu geben. Er lud 120 Kinder in den Tennisclub ein und drückte ihnen Bälle und Schläger in die Hand. Nach der Sichtung durften 20 von ihnen wiederkommen. Auf sie warteten intensive Trainingseinheiten und regelmäßige warme Mahlzeiten.

Für Yonas eröffneten sich Welten, die er nicht für möglich gehalten hatte. "Das war die größte Motivation, die ich haben konnte", sagt er heute. 2008 nahm der Tennislehrer ihn und drei weitere Kids für zwei Wochen mit ins Racket Center nach Nußloch. Allein die dortigen Appartements mit den warmen Duschen empfanden die Kinder als unfassbaren Luxus.

Den Kontakt hatte der damalige Schulleiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Sandhausen, Norbert Klevenz, vermittelt. Bevor Klevenz nach Sandhausen kam, war er Lehrer an der Deutschen Botschaftsschule in Addis Abeba und Mitglied im Tennisclub von Tariku Tesfaye. Ihm half er auch bei der Organisation des Projekts.

Die Kinder aus Äthiopien sorgten jedenfalls für einiges Aufsehen, nicht zuletzt, weil sie im Racket Center alle Preise abräumten. Besonders Yonas stach heraus. Mit seiner Zielstrebigkeit und Offenheit hatte er den Racket-Center-Leiter Matthias Zimmermann im Nu für sich und das Projekt gewonnen. Bei den Besuchen in den folgenden Sommern war das junge Tennistalent immer wieder dabei. Trotz allem zeichnete sich ab, dass sportliche Erfolge allein für ein besseres Leben in Äthiopien nicht reichen würden. Tariku Tesfaye und sein Bruder entschlossen sich daher, das Projekt mit dem Schwerpunkt auf Bildung neu auszurichten. Sie meldeten 2010 ihre Initiative unter dem Namen "TDKET - Tarikus und Destas Kinderbildungsprojekt durch Tennisförderung" als Bildungsprojekt an. Hauptförderer des Projekts sind die Manfred Lautenschläger-Stiftung und der Internationale Tennis Club von Deutschland.



Yonas bekam über ein Tennisstipendium einen Studienplatz am Lewis-Clark-College in Lewiston in den USA und machte seinen Master am West Virginia Wesleyan College. Foto: privat

Yonas absolvierte als Jahrgangsbester eine internationale Privatschule. Er bekam über ein Tennisstipendium einen Studienplatz am Lewis-Clark-College in Lewiston in den USA und machte seinen Master am West Virginia Wesleyan College. Für seine sportlichen Erfolge wurde er mit der höchsten Auszeichnung des College Tennis, dem Arthur Ashe Leadership and Sportsmanship Award, ausgezeichnet und 2020 zum Most Valuable Player of the Decade (wertvollster Spieler des Jahrzehnts) gewählt.

Heute ist Yonas Gebre Woldetsadik 24 Jahre alt. Nach einer einjährigen Trainerausbildung in den USA ist er im April mit einem Arbeitsvisum ins Racket Center Nußloch zurückgekehrt. Aktuell gibt er Tennisstunden und verbessert seine Deutschkenntnisse.

Doch Matthias Zimmermann traut ihm weit mehr zu als den Trainerjob. "Die nächsten fünf Jahre soll er auch im Business mitarbeiten", sagt er. Beide verfolgen außerdem die Vision, das TDKET-Projekt in Äthiopien weiterzuentwickeln. Sie wollen es zu einem eigenen Tennis-Center ausbauen, sodass noch mehr Kinder gefördert werden können. Schon jetzt kümmert sich Yonas um den Online-Auftritt des Projekts. Die Kids der ersten Generation haben nach dem Studium Jobs in Äthiopien gefunden, die der zweiten schließen derzeit ihr Studium ab. Aktuell sind rund 60 Tenniskinder im Projekt, die sechste Generation ist gestartet. Im Sinne eines Generationenvertrags trainieren die älteren Teilnehmer die nachkommenden. Durch die schlanke Organisation kommen Spenden unmittelbar den Kindern zugute.

Tennisspielen als Chance für den sozialen Aufstieg: Trainer und Kinder des Tennisclubs von Tariku Tesfaye in Addis Abeba. Foto: privat

Aktuell ist an einen Ausbau der Tennisanlage jedoch noch nicht zu denken, stand doch zuletzt sogar der Erhalt auf der Kippe. Von den zwei Tennisplätzen, die Tariku Tesfaye mit den Kindern in Eigenregie hergerichtet hatte, wurde einer, durch eine nicht angekündigte Straßenbaumaßnahme, in Mitleidenschaft gezogen. In Eigenleistung und mithilfe von Spenden des "Racket Centers" konnte die Wiederherstellung in Angriff genommen werden.

Auch die politische Lage am Horn von Afrika gibt Anlass zu Sorge. Der Machtkampf zwischen Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed und der Führung der Region Tigray spitzt sich zu.

Im September 2020 war Yonas zuletzt in Addis Abeba. Die alten Freunde aus dem Tennisprojekt sind alle fort. Sein jüngerer Bruder macht gerade eine Ausbildung als Koch. Und für seine Mutter will Yonas ein Haus kaufen. "Ich hoffe, dass sich die Situation stabilisiert", sagt er. Matthias Zimmermann wirbt für Offenheit und betont die Chancen. "Das Potenzial, das es in anderen Ländern gibt, ist groß. Wir brauchen gute, engagierte Leute. Und wenn die ihren Familien Geld schicken, ist das auch eine Art Entwicklungshilfe."