Von Wolfgang Jung und Alexander Albrecht

Frankenthal. Mit Spannung wird am Mittwochvormittag im Prozess um die Explosionskatastrophe mit fünf Toten bei der BASF die Aussage des Angeklagten erwartet. Doch der Mann macht nur bruchstückhafte Angaben.

An das Unglück vor zweieinhalb Jahren habe er keine Erinnerung - noch nicht einmal daran, dass er selbst in Flammen gestanden habe, sagt der 63-Jährige mit leiser, brüchiger Stimme bei der Verhandlung im Landgericht Frankenthal. "Ich habe mich eine Million Mal gefragt, wie es dazu kommen konnte, aber ich habe keine Antwort."

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Bosnien-Herzegowina stammenden Schlosser vor, bei Schweißarbeiten eine falsche Leitung angeschnitten zu haben. Dies habe die Tragödie ausgelöst. Der Angeklagte selbst hatte dabei Verbrennungen zweiten und dritten Grades an den Beinen und im Gesicht erlitten. Am Unglückstag sei er ganz normal und gesund zur Arbeit auf das Areal des Chemiekonzerns gekommen, erzählt er.

"Ich denke, ich war am richtigen Rohr", fügt der Mann hinzu. Sein Chef habe Anfang und Ende der Pipeline mit einem schwarzen Filzstift-Kreuz markiert. "Da konnte ich eigentlich keinen Fehler machen", meint der 63-Jährige. Die einzelnen Flexteile dazwischen seien dagegen nicht gekennzeichnet gewesen. Allerdings fällt es ihm sichtlich schwer, zwischen seiner eigenen Erinnerung und den vielen Fakten zu unterscheiden, die er im Verlauf des Verfahrens gehört oder in Gesprächen mit Kollegen mitbekommen hat. Das erste, das ihm nach dem Unglück einfällt, ist eine kalte Dusche. "Danach war ich wieder im Schock."

Er wisse auch nicht mehr, dass er nach Ausbruch des Feuers noch den Wagen seiner Firma weggefahren hat. "Mein Kopf ist blockiert. Das war der schwerste Tag in meinem Leben. Das hat alles kaputt gemacht", flüstert er. Rechtsexperten halten ein Augenblicksversagen für möglich.

Bei seiner Vernehmung korrigiert der Angeklagte jedoch eine frühere Aussage. Er habe doch schon einmal an der fraglichen Stelle auf dem BASF-Gelände gearbeitet, und zwar 2010. Weil er seit zehn Jahren in Deutschland auf 20 bis 30 Baustellen jährlich tätig sei, "ist mir das nicht gleich eingefallen".

In der Nähe der Unglücksstelle war 2011 ein falsch gesetzter Schnitt in einer Ammoniakleitung entdeckt worden, der aber nicht tief war und deshalb keine Auswirkungen hatte. An Flexarbeiten im Rohrgraben in jenem Jahr kann sich der Angeklagte am Mittwoch dagegen nicht erinnern. Auch von falschen Schnitten auf dem Areal der BASF habe er selbst nichts gehört.

Nebenklagevertreter Alexander Klein, der bei dem Prozess die Eltern eines getöteten Werkfeuerwehrmanns vertritt, erwägt derweil, ein Gutachten zu beantragen. Dieses solle klären, ob der Arbeiter sich tatsächlich nicht erinnern könne. Daran meldet Klein Zweifel an und verweist auf aktuelle wissenschaftliche Studien, denen zufolge sich traumatische Erlebnisse eher ins Gedächtnis einbrennen, als sie zu vergessen. Der Anwalt kritisiert, dass der Angeklagte bislang zwar sein eigenes Schicksal beklage, aber kein Wort des Mitgefühls für die Opfer geäußert habe. "Meine Mandanten warten seit zweieinhalb Jahren darauf."

Indes lässt ein Gutachter des Tüv Süd keinen Zweifel daran, dass der Arbeiter seinen Winkelschleifer an der (falschen) Leitung mit dem leicht entzündlichen Buten-Gemisch angesetzt hat. Zu diesem Schluss kommt er nach dem Sichten eines Videos, das ein Lkw-Fahrer damals bei dem Störfall gemacht hat.

Damit widerspricht der Fachmann auch Hypothesen, wonach sich der Brand in der zu bearbeitenden Propylen-Leitung entzündet hat. Es sei "sehr unwahrscheinlich", dass sich darin noch Reste des Gases befunden haben könnten. Zumal sich der Arbeitstrupp vorher per Probebohrung vergewissert habe, dass die Pipeline tatsächlich leer ist.