Das Amtsgericht in Schwetzingen. Foto: Reinhard Lask

Von Sascha Balduf

Schwetzingen. Es hätte eine gesellige Feier unter Fußballfans werden können. Stattdessen liegt am Ende des Abends ein Mann mit Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus und eine Shisha-Bar gleicht einem Schlachtfeld. Vier Männer sitzen deswegen auf der Anklagebank im Schwetzinger Amtsgericht und müssen sich dem Vorwurf der schweren Körperverletzung stellen. Richter Hansjörg Schneid befragt die Angeklagten zusammen – großartig leugnen können sie die Tat sowieso nicht: Es gibt Aufnahmen einer Sicherheitskamera, und die Polizei hat die vier noch vor Ort gestellt.

Es ist der 22. Juni 2018. Während der Fußball-WM treffen Serbien und die Schweiz aufeinander. Die Eidgenossen liegen anfangs hinten, können das Spiel aber drehen und gewinnen schließlich 2:1. Die beiden Torschützen Xhaka und Shaqiri – und zwei weitere Spieler der Schweizer Mannschaft – haben albanische Wurzeln. Eine Gemeinsamkeit, die für die Angeklagten ein Grund zum Feiern ist. Dabei soll sehr viel Alkohol geflossen sein, vier Flaschen Whiskey und ein Flasche Wodka wollen die Angeklagten getrunken haben. Und das, obwohl sie normalerweise nie bis kaum Alkohol trinken würden. So erklären sie ihre Erinnerungslücken.

Der älteste der Angeklagten (36) liefert die Geschichte, wie es zu der Tat gekommen sein könnte. Er stützt sich dabei auf die Aufnahmen der Überwachungskamera, sein Gedächtnis habe ihn zu diesem Zeitpunkt bereits im Stich gelassen.

Auf dem Weg zur Bar will er, wegen seiner Trunkenheit, gestürzt sein. Seine Begleiter hätten dies gesehen und fälschlicherweise angenommen, der Barkeeper der Shisha-Bar habe ihn niedergeschlagen. Als sie herbeieilten, sei es in einer Kurzschlussreaktion zu der Tat gekommen. Ein Atemalkoholtest und Beobachtungen der Polizei aus der Tatnacht bescheinigen dem Mann tatsächlich einen erheblichen Rausch. Den anderen drei allerdings nicht – einer war sogar annähernd nüchtern. Der 24-Jährige räumt vor Gericht auch ein, kaum etwas getrunken zu haben, will aber zum Ausbruch der Gewalttat gerade vor der Tür gewesen sein, um frische Luft zu schnappen. Zugeschlagen habe er nur ein Mal im Affekt und danach versucht, die Männer zu trennen, sagt er aus.

Der Geschädigte, ein 25-jähriger Syrer, macht seine Aussage mithilfe eines Dolmetschers. Er erinnert sich, dass die Probleme plötzlich angefangen hätten. Details zum Angriff kann er nicht mehr nennen, berichtet von seinem dreitägigen Krankenhausaufenthalt und den Kopfschmerzen danach. Er bestätigt die Aussage der Angeklagten, sich am Morgen nach der Tat entschuldigt und ihm eine Entschädigung von 1000 Euro gezahlt zu haben.

Zwei Zeugen, die an diesem Abend in der Bar ausgeholfen haben, sagen aus, dass die Gruppe wiederholt aber folgenlos gefordert habe, die Musik lauter zu drehen. Die Stimmung sei immer aggressiver geworden, bis schließlich Gläser zu Bruch gingen und Tische beschädigt wurden. Beide identifizieren einen 23-jährigen Angeklagten als Haupt-Aggressor der Gruppe. Dieser Rädelsführer wird wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung schließlich zu zehn Monaten Haft verurteilt.

Sein Vorstrafenregister und die schlechte Sozialprognose verhindern eine Bewährung. Die drei Mittäter kommen mit Bewährung sowie Geldstrafen beziehungsweise Sozialstunden davon und werden zu acht beziehungsweise sechs und vier Monaten Haft verurteilt.