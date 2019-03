Von Willi Berg

Heidelberg. Erneut sind mehrere Seniorinnen auf falsche Polizisten hereingefallen. 13 Frauen aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern wurden Opfer dieser üblen Masche. Die Heidelberger Jugendkammer hat einen der Täter jetzt zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 21-jährige Türke arbeitete früher in einem Altersheim und gab vor Gericht an, alte Menschen zu lieben. Dennoch habe der Angeklagte zahlreiche Senioren "abgezockt", so die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn.

Die Opfer hatten dem vermeintlichen Polizisten Geld und Schmuck "anvertraut" in dem irrigen Glauben, dieser werde ihr Eigentum vor Einbrechern in Sicherheit bringen. Und später wieder zurückgeben. Was nicht geschehen ist. "Das Geld ist weg", sagte die Vorsitzende. Darunter 15.000 Euro, die eine 78-Jährige aus Pfungstadt für ihre eigene Beerdigung zurückgelegt hatte. Auch den Schmuck werden die Opfer wohl nie wiedersehen. Darunter sind viele Erb- und Erinnerungsstücke, die an Hehler vertickt wurden. Der materielle Schaden belaufe sich auf mindestens 125.000 Euro, sagte Richterin Kuhn. Weitaus schlimmer sind jedoch die psychischen Folgen für die Geschädigten.

Eine Frau aus Heddesheim berichtete von Todesängsten. Noch immer fürchte sie einen Einbruch und getraue sich nicht aus dem Haus, sagte Richterin Kuhn. Es fühle sich an, als habe man ein Stück aus ihr herausgerissen, erzählte eine andere Frau vor Gericht. Die 64-Jährige aus dem Odenwald wurde um ihren Schmuck im Wert von 30.000 Euro gebracht. Außerdem hob der Angeklagte 2000 Euro mit ihrer EC-Karte ab. Eine 81-Jährige aus Bad Mergentheim wurde um rund 26.000 Euro geschädigt. Das älteste Opfer aus der Pfalz ist 83 Jahre und sei "völlig dement", so die Richterin.

Der 21-jährige Verurteilte war Mitglied einer Betrügerbande, die von der Türkei aus operierte. Die Taten seien von dort aus "gesteuert" worden, sagte die Vorsitzende. Nachts seien "gezielt ältere Damen" angerufen und zum Teil aus dem Schlaf gerissen worden. Ausgesucht wurden sie aufgrund ihres altertümlichen Vornamens. Vermeintliche Polizisten behaupteten am Telefon, ein Einbruch stehe kurz bevor. Man habe bei verhafteten Komplizen Zettel mit den Adressen der Frauen gefunden. Die Anrufer, sogenannte "Keiler", hätten die Opfer "massiv unter Druck gesetzt" und "mürbe gemacht", sagte Kuhn. Damit die Seniorinnen nicht die "richtige Polizei" anriefen, sollten sie nicht auflegen. Ein Beamter werde vorbeikommen, um Geld und Wertsachen vorübergehend zu verwahren, so die Lüge. In einem Fall wandten die Täter eine andere Masche an: Sie behaupteten, das Ersparte sei bei der Bank nicht sicher. Eine 74-Jährige aus dem Kraichgau hob darauf Geld ab und legte einen Umschlag mit 14.000 Euro vor ihre Wohnung, den der Angeklagte mitnahm.

Der junge Mann habe als sogenannter "Läufer" einen "wesentlichen Tatbeitrag" geleistet, sagte Richterin Kuhn. Der 21-Jährige sei zwar nur das "kleinste Rädchen" gewesen. Ohne dieses Rädchen würde der Betrug jedoch nicht laufen. Der Angeklagte war damals im zweiten Ausbildungsjahr, um einen kaufmännischen Beruf zu erlernen.

Im Tatzeitraum von April bis Juli 2018 erbeutete die Bande Schmuck und Gold im Wert von etwa 65.000 Euro sowie rund 60.000 Euro Bargeld. Geschädigt wurden Frauen auch in Viernheim, Lampertheim, Worms, Miltenberg und Bad Windsheim. Von dem Geld behielt der Angeklagte zumeist 20 Prozent für sich und überwies den Rest an die Drahtzieher in der Türkei.

Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Verbrecher insgesamt mit dem miesen Polizisten-Trick erbeuten. Allein aus Baden-Württemberg sei 2018 ein zweistelliger Millionenbetrag in die Türkei "geschafft" worden, sagte Richterin Kuhn. Warum trotz vieler Medienberichte noch immer alte Menschen Opfer dieser Masche werden, erklärt sie sich so: Sie gehörten einer Generation an, die Vertrauen in Staatsorgane hat.

Erste Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis bezeichnete die Taten als "besonders perfide". Manche Opfer schämten sich und hätten das Vertrauen in die Polizei verloren. Sie forderte eine Haftstrafe von über sechs Jahren. Verteidiger Tim Wullbrandt sprach von einer "verwerflichen Tat" und plädierte auf eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren. Der geständige Angeklagte entschuldigte sich bei den Opfern. Es tue ihm "von ganzem Herzen leid".