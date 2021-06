Unter den Preisträgern (von oben links im Uhrzeigersinn): Das Weinheimer „Café Central“, das „Ella & Louis“ in Mannheim, der Jazzclub im Heidelberger DAI und das Musiktheater „Rex“ in Bensheim. Fotos: Gerold/Alex/Dorn (2)

Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Unter den 123 Trägern des diesjährigen Spielstätten- und Programm-Preises "Applaus" der Initiative Musik sind auch fünf Clubs aus der Region. Das Weinheimer "Café Central" erhält in der Kategorie "Programm" mit 50.000 Euro den höchsten Betrag. Für das Bensheimer Musiktheater "Rex" sowie den Mannheimer Club "Ella & Louis" gibt es in der Kategorie "Spielstätte" jeweils 25.000 Euro. Mit je 10.000 Euro werden zudem in der Sparte "Programmreihe" der Jazzclub Heidelberg im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) sowie das "Forum Kultur" Heppenheim ausgezeichnet. Das wurde am Freitag bekannt. Bei der Ausschreibung für den Preis waren bundesweit 600 Bewerbungen eingegangen.

Den "Applaus"-Preis gibt es seit 2013. Er ist zu einem etablierten Bundespreis geworden. Die Initiative Musik vergibt ihn mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Nicht weniger als 520 Musikclubs und Veranstaltungsreihen wurden seitdem ausgezeichnet und Prämien in Höhe von mehr als neun Millionen Euro vergeben. Der "Applaus" ist einer der höchstdotierten Bundeskulturpreise, der in der Branche stark gefragt ist – gerade in Zeiten der Pandemie und lange geschlossener Clubs. Dass sich die Clubkultur in der größten Herausforderung befindet, betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Die Corona-Zeit habe dabei eindrücklich gezeigt, wie groß der Zusammenhalt der Branche sei und welch innovative Kraft von den Spielstätten sowie der Veranstaltungsbranche ausgehen könne. Der "Applaus 2021" bilde diese Entwicklung ab. "Die Clubs gehörten zu den ersten Einrichtungen, die in der Pandemie schließen mussten. Als zentrale Orte des kulturellen und urbanen Lebens haben wir sie alle schmerzlich vermisst", so Grütters. Nachdem jetzt endlich wieder Live-Konzerte stattfinden könnten, komme der "Applaus"-Preis zur richtigen Zeit als weitere Starthilfe, als Ermutigung und als politisches Signal der Wertschätzung für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Clubs und anderer Live-Musik-Veranstalter, so die Ministerin.

"Nachdem wir in den letzten 15 Monaten kurz vorm Verzweifeln waren, freut uns diese Auszeichnung umso mehr", sagte in einer ersten Stellungnahme Michael Wiegand vom "Café Central". "Diese Bestätigung für unser gutes Programm bedeutet uns sehr viel". Margit Gehrisch vom Musiktheater "Rex" bezeichnete den Preis als "eine großartige Anerkennung unserer Arbeit und unseres Engagements". Gerade durch die vielen pandemiebedingten Tiefschläge in den letzten Monaten sei diese Auszeichnung ein positives Motivationssignal für das ganze Team, so die Geschäftsführerin des Clubs, der den "Applaus" bereits zum zweiten Mal erhält.

Schon zum dritten Mal geht die Auszeichnung an den Jazzclub im DAI. Dies sei "eine großartige Unterstützung für uns gerade in dieser Zeit und die Ermutigung, weiterhin Live-Musik zu machen", so dessen Vorsitzender, Volker Haunschild. Auch Ron Heinrich, Pressesprecher des "Ella & Louis", bezeichnete die Preisvergabe als "eine Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre" und darüber hinaus als "ein gutes Statement für Mannheim als die City of Music". Grütters verleiht die "Applaus"-Preise am 29. Juli in Berlin.