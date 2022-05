Dossenheim. (ste) Was tun, wenn ich als junge Band oder junger Künstler erfolgreich bin und irgendwann ein Angebot von einem Produzenten oder einer Plattenfirma auf den Tisch flattert? Sofort unterschreiben, die große Karriere vor Augen? Sicher nicht. Worauf man achten sollte, das hat die RNZ Dr. Ralf Kitzberger gefragt. Er ist Fachanwalt unter anderem für Medienrecht und vertritt sowohl Künstler als auch Produzenten und Musikfirmen.

Wer ist mein Gegenüber? Wenn bekannte Firmen wie Warner, BMG oder Universal anfragen, kann man davon ausgehen, dass es ein seriöses Angebot ist. Bei weniger bekannten sogenannten "Independent-Labels" ist eventuell etwas mehr Recherche notwendig. Das schützt jedoch nicht vor unseriösen Anfragen. "Bei Geo Slam zum Beispiel hat sich das auch alles gut angehört", sagt Kitzberger.

Fachanwalt Ralf Kitzberger. Foto: privat

Wie sind die Kosten und die Beteiligung an der Verwertung geregelt? Hier gibt es verschiedene Modelle. Zahlen Produzent oder Plattenfirma die Produktion, erhalten sie später auch den Großteil der Einnahmen aus der kommerziellen Verwertung der Musik. Der Künstler bekommt eine Beteiligung, zu Beginn einer Karriere bewegt sich das üblicherweise zwischen sechs und zehn Prozent, erklärt Kitzberger. "Wenn der Künstler die Produktion hingegen selbst bezahlt, sieht es anders aus. In diesem Fall würde zum Beispiel der Produzent zwischen vier und zehn Prozent bekommen."

Wer hat die Rechte an der Musik? Bei einem ersten Vertrag darf der Produzent oder das Label die Rechte oft zeitlich unbegrenzt nutzen. "Ich rate meinen Klienten dennoch dazu, dass sie schauen, dass die Rechte irgendwann wieder an sie zurückfallen, auch wenn sie noch unbekannt sind. Sonst sind sie ihre Musik für immer los", so Kitzberger. Und wenn der Künstler die Produktion bezahlt, muss er auch die Rechte an der Verwertung bekommen.

Wie lange binde ich mich an meinen Vertragspartner? Geht es um eine Single, ein Album oder sogar ein Album plus Option auf ein weiteres? Letzteres hört sich zunächst einmal gut an. Doch als Künstler wäre man in diesem Fall schon mal über zwei Jahre gebunden und könnte dann mit keinem anderen Partner zusammenarbeiten. Denn meist wird im Vertrag eine "persönliche Exklusivität" vereinbart.

Wann muss die Musik fertig produziert sein? Mit konkreten Zeitangaben sollte festgehalten werden, bis wann Aufnahmen fertiggestellt sein und abnahmereif vorliegen müssen. Auch die Pflicht zur Veröffentlichung sollte unbedingt Teil des Vertrags sein, ebenso das Recht, einen anderen Produzenten zu beauftragen oder kein Geld zahlen zu müssen, wenn Fristen nicht eingehalten werden.

Was sagt der Fachmann? "Rechtlich gesehen sind Verträge für Künstler und Künstlerinnen gar nicht so kompliziert, etwa im Vergleich zu einem Hauskauf", sagt Kitzberger. Aber es gibt viele Formulierungen, die branchenüblich sind – und eben auch solche, die unüblich sind. Und jemand mit Erfahrung im Musikgeschäft kann die erkennen. Das muss nicht unbedingt ein Anwalt sein. "Wenn der Vertragspartner aber gleich zu Beginn Zeitdruck aufbaut nach dem Motto ‚Bis morgen musst Du unterschreiben, sonst ist das Angebot vom Tisch‘, dann sollten alle Alarmglocken schrillen. Immer wenn ich das in meinen 24 Jahren als Anwalt von meinem Gegenüber gehört habe, war etwas faul", so der Experte. Ein seriöser Produzent oder eine seriöse Plattenfirma werden immer sagen, dass man sich den Vertrag in Ruhe durchlesen soll und sogar empfehlen, einen Anwalt hinzuzuziehen.