Plankstadt/Schwetzingen.(man) Die Entdeckung einer giftigen Substanz in einem Corona-Schnelltest des Pharmaunternehmens Roche hat am Mittwoch in Hamburg viele Eltern in Aufruhr versetzt. Medienberichten zufolge hatte die Stadt für Schulen und Kitas knapp zwei Millionen Tests des koreanischen Herstellers SD Biosensor gekauft, die von Roche Diagnostics vertrieben werden. Demnach enthält die Reagenzflüssigkeit, in die der Tupfer getaucht wird, eine Chemikalie aus der Gruppe der Octyl-/Nonylphenylethoxylate. Der Stoff ist in der EU als besonders besorgniserregender Stoff eingestuft und kann zu Hautreizungen und Augenverletzungen führen.

Im kommunalen Testzentrum in Plankstadt werden Schnelltests der Firma Roche verwendet. Um welches Modell es sich handelt, kann Martina Ahnepohl nicht sagen. Sie ist im Rathaus zuständig für den Bereich Kinderbetreuung, Schulen und Senioren. "Wir haben diese Tests die ganze Zeit über verwendet und sind dabei, die Restbestände aufzubrauchen", erklärt Ahnepohl. Die Tests habe die Landesregierung geliefert. Die Ärzte vor Ort seien mit der Anwendung sehr zufrieden. Dass die Testflüssigkeit eventuell giftige Substanzen enthält, wundert sie nicht. "Es ist doch logisch, dass da irgendwelche Chemikalien verwendet werden, um den Erreger in der Flüssigkeit nachzuweisen", sagt Ahnepohl. Aber: "Die Menschen kommen mit dieser Flüssigkeit nicht in Berührung." Bei der neuesten Lieferung handle es sich um ein neues Produkt. Von welchem Hersteller diese Schnelltests stammen, kann Ahnepohl auf Anhieb nicht sagen. Die Schulen und Kindergärten in Plankstadt werden derzeit mit Selbsttests von unterschiedlichen Herstellern versorgt. "Im Moment muss man auch einfach nehmen, was der Markt hergibt", so die Sachgebietsleiterin. Mit der Menge der zur Verfügung stehenden Tests ist Ahnepohl zufrieden. "Mittlerweile läuft es ganz gut", sagt sie. "Allerdings haben wir einen Teil der Tests selbst beschafft, weil eine Lieferung vom Land mit Verzögerung ankam." Die Kosten dafür würden aber nur teilweise erstattet. Auch in Schwetzingen spielt die Stadtverwaltung mit dem Gedanken, Schnelltests auf eigene Faust zu bestellen. Dort ist in dieser Woche die zweite Charge vom Land mit 10.595 Tests für die Schulen angekommen. "Das ist auf jeden Fall ausreichend für den Wochenhöchstbedarf", erklärt Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel. Auch die Erzieher in den Kindertagesstätten sind damit abgedeckt. Die Tests für die Kitakinder musste die Kommunen selbst ordern. 9500 Schnelltests hat Seidel besorgt. Seit dieser Woche werden sie den Eltern auf freiwilliger Basis angeboten. "Zurzeit machen knapp 70 Prozent mit", berichtet er.

Die Stadt überlegt nun, selbst Tests zu ordern. Unter anderem, weil sie dann immer bei den gleichen Herstellern bestellen könnte. Zurzeit werden in den Schwetzinger Schulen und Kindergärten die Antigen-Tests der Firmen Hotgen und Anbio verwendet.