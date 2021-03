Von Harald Berlinghof

Plankstadt. "Wir Plänkschder hoffen alle, dass wir schon unsere Weihnachtseinkäufe hier machen können", betonte Bürgermeister Nils Drescher am Freitag beim symbolischen Spatenstich für den neuen Edeka-Supermarkt und den Drogeriemarkt Rossmann auf dem Gelände direkt neben der Mehrzweckhalle. Ganze 15 Spaten mit dem eingravierten Datum und den Namen Edeka und Rossmann standen bereit, um mit den Bauarbeiten für die beiden Märkte zu beginnen.

Wenn alles gut geht, steht der Rohbau bis im Hochsommer. Dann könnte auch das Richtfest gefeiert werden. Aber ob die Plankstädter auch ihre Weihnachtsgans in dem neuen Supermarkt kaufen können, ist noch nicht ganz klar. "Fragen Sie mich im Sommer noch mal, dann kann ich Ihnen mehr sagen", sagte Manfred Kratz, Bereichsleiter Expansion bei Edeka Südwest.

Edeka und Plankstadt. Da war doch mal was, oder? Noch zu Zeiten von Dreschers Vorgänger, Ex-Bürgermeister Jürgen Schmitt, gab es Gespräche über einen Einzelhandelsmarkt in der Ortsmitte. Unter anderem auch mit Edeka. Seit 2008 gab es solche Überlegungen. Doch die Verhandlungen scheiterten – bis sich Bürgermeister Drescher mit seinen Verwaltungsmitarbeitern noch einmal der Sache annahm. Dieses Mal aber nicht in der Mitte der Gemeinde, sondern am Ortsrand nahe der Mehrzweckhalle. Die Verhandlungen waren erfolgreich. Und wenn man schon einmal dabei ist, warum nicht ein kleines Einkaufszentrum samt Drogeriemarkt dort ansiedeln?

So könnten die jungen Familien, die man ins benachbarte Neubaugebiet Antoniusquartier locken möchte, auch gleich alle notwendigen Babyartikel kaufen, erklärte Drescher gut gelaunt. Die beiden Märkte sollen auch dazu beitragen, dass sich die bislang sehr niedrige Kaufkraftbindung in der Gemeinde verbessert. Das bedeutet: Die Plankstadter sollen ihr Geld in der eigenen Gemeinde ausgeben und nicht in den Nachbarorten.

Edeka investiert neun Millionen

Die beiden Märkte werden in einem Gebäude untergebracht. Die Eingangstüren liegen kaum zehn Meter voneinander entfernt, und bei Regen kann man dank einer Überdachung bequem vom einen in den anderen Markt wechseln. Der Edeka-Markt hat eine Fläche von 1500 Quadratmetern, der Rossmann-Drogeriemarkt ist 700 Quadratmeter groß. Edeka wird den östlichen Teil des Gebäudes beziehen, Rossmann den westlichen.

Von bio bis vegan, vom Schnitzel bis zum Lachsfilet – die Pächter des Edeka-Markts, Markus und Petra Pirron, wollen ihren Kunden eine breite Auswahl anbieten. Mit einer Unverpackt-Station und einem Ernährungsservice soll der Markt den neuesten Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Petra Pirron ist nämlich nebenberuflich als Ernährungsberaterin tätig. Außerdem haben die Kunden die Möglichkeit, vor Ort einen Mittagstisch einzunehmen. Das Ehepaar Pirron stammt aus Mannheim und lebt derzeit in Brühl, will sich aber auch im Plankstadter Vereinsleben engagieren.

"Wir werden 30 bis 35 Mitarbeiter am Standort beschäftigen", erklärt Markus Pirron. Man habe bereits viele Bewerbungen bekommen, aber die Suche nach gutem Personal gehe weiter. Bei den Lieferanten wollen er und seine Frau auf Regionalität achten. Geplant sind auch Frischetheken für Fisch, Käse, Wurst und Fleisch. Der Edeka-Markt wird rund 15.000 verschiedene Artikel im Sortiment haben. Das Ehepaar hat bereits Erfahrung mit einem Lebensmittelmarkt in Mannheim-Seckenheim gesammelt.

Mehr als neun Millionen Euro hat die Firma Edeka in den neuen Standort investiert. Das Unternehmen wird den Markt an die Familie Pirron und den Drogeriemarkt an die Firma Rossmann verpachten. Für den Parkplatz sind 130 Plätze für Autos und mehr als 40 Fahrradabstellplätze vorgesehen. Nils Drescher wünscht sich, dass viele Bürger mit dem Rad zum Einkaufen fahren.

Der Edeka-Markt soll zunächst zwischen 8 und 21 Uhr öffnen. Erlaubt wären sogar Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. "Man wird sehen, wie das angenommen wird", meint Markus Pirron.