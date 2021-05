So sieht der vorläufige Entwurf für das neue Kultur- und Sportquartier Westend in Plankstadt aus. Grafik: Stadtplaner- und Architekturbüro Schöffler

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Wohnen zu preisgünstigen Mieten in einem Gebiet mit viel Grün und wo es zum Einkaufen nicht weit ist: Das klingt verlockend und könnte in Plankstadt bald zwischen Jahnstraße, Westend und der B535 wahr werden. Dort befindet sich die Mehrzweckhalle und entsteht gerade ein Edeka- und ein Drogerie-Markt.

Noch ist das künftige Baugebiet "Sport- und Freizeitquartier Westend" in einem sehr frühen Stadium, aber der Gemeinderat hat sich mit dem neuen Areal am westlichen Ortsrand schon angefreundet. In seiner jüngsten Sitzung hat er die Planungen in ihrer gegenwärtigen Ausprägung, die eher noch einer ungefähren Vorstellung entspricht, zum frühzeitigen Beteiligungsverfahren freigegeben. In dessen Rahmen können sich Bürger und Träger öffentlicher Belange äußern und eventuelle Einwände vortragen.

Der östliche Teil der alten Mehrzweckhalle soll zurückgebaut werden. Eine neue Halle soll südlich auf dem jetzigen Parkgelände entstehen, ebenso ein Spielfeld und neue Stellplätze. Der rückgebaute Hallenteil und die bestehenden Stellplätze sollen Raum für ein Wohngebiet schaffen, das sich entlang der Straße Westend nach Süden fortsetzt. Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 4,3 Hektar.

"Wir befinden uns im Stadium einer städtebaulichen Studie. Es gibt noch einige Dinge, die zu klären sind. Fest steht aber, dass wir dort Geschosswohnungsbau wollen mit einer mittleren Verdichtung und einem möglichsten hohen Grünanteil", sagte Bürgermeister Nils Drescher bei der Sitzung. Für ein mögliches neues Pflegeheim habe man im Entwurf ein Platzhaltergebäude eingesetzt, weil man noch nicht sicher sei, ob sich ein solches Projekt an diesem Standort realisieren lasse. Ein als "Haus der Vereine" bezeichnetes Gebäude soll dort ebenfalls gebaut werden.

"Als nächste Schritte stehen einige Gutachten zu Verkehr, Lärm und Umwelt an, die erarbeitet werden müssen", erläuterte der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Szeifert-Kiss. "Das wird sicher noch einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen", ergänzte Bauamtschef Andreas Ernst.

Danach kann das Areal bis spätestens Ende dieses Jahres in die Offenlage gehen und unter Einbeziehung der Anregungen aus der Bürgerschaft durch das beauftragte Planungsbüro Schöffler weiterentwickelt werden. Erst den dann entwickelten Planungsentwurf wird der Gemeinderat zu beurteilen und gegebenenfalls zu beschließen haben. Zwei Gutachten liegen bereits vor.

Die Untersuchung auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden hat keine Befunde erbracht. Auch eine erste artenschutzrechtliche Einordnung des Areals, das im südlichen Teil landwirtschaftliche Flächen umfasst, ist erfolgt. Mit Haselmaus, Feldhamstern, Rebhühnern und Amphibien sei dort nicht zu rechnen. Wegen potenzieller Fledermaushabitate und Vorkommen von Mauereidechsen wird ein weiteres Artengutachten angeregt.

Das aktuelle Gutachten rät zur Umsiedlung der Mauereidechse. Ein Quartierskonzept, das auch die Energie- und Wärmeversorgung, neue Mobilitätskonzepte und Digitalisierung erfasst, wird mit finanzieller Unterstützung des Landes entwickelt.

Zur Kenntnis nahm der Gemeinderat die Abrechnung der Modernisierung der Sportanlagen und der Sanierung an der Friedrichschule. Nach Abzug des Zuschusses durch das Land verbleiben bei der Gemeinde Kosten hinsichtlich der Sportanlagen in Höhe von 1,52 Millionen Euro und an der Friedrichschule in Höhe von 311 000 Euro. Einstimmig beschlossen wurde in der Sitzung auch die Auftragsvergabe für Dachdeckerarbeiten beim Bürgeramt in Höhe von knapp 44 000 Euro.