Der Kreisel an der Kreuzung von Schwetzinger Straße, Schubertstraße und Schönauer Straße ist nach wie vor ein Provisorium – aber zumindest als Kreisel erkennbar. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. „Wir freuen uns auf einen holperfreien Kreisverkehr für unseren Bürgerbus“, hatte Ex-GLP-Gemeinderätin Sigrid Schüller noch im Februar betont. Lange Zeit war der Kreisel an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Schubertstraße/Schönauer Straße ein Provisorium wegen benachbarter Baustellen. Zuerst war er nur aufgemalt worden, was viele Autofahrer nicht dazu brachte, die weißen Linien zu beachten. Inzwischen ist er provisorisch mit wassergefüllten Barrieren hergerichtet. Nach Abschluss des Bauprojekts „Wohnen am Kurpfalzpark“ kann der Kreisel dann endlich fertig gebaut werden.

Jetzt wurde in der jüngsten Sitzung des Plankstadter Gemeinderats die Entwurfsplanung des Mannheimer Planungsbüros Pöyry im Gremium vorgestellt und einstimmig beschlossen. Die Bauarbeiten am Kreisel sollen im Mai nächsten Jahres beginnen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Da bei Untersuchungen festgestellt wurde, dass das Kanalnetz im Bereich des Kreisels marode ist und saniert werden muss, stiegen die geschätzten Kosten auf 2,15 Millionen Euro. „Das ist viel Geld für ein paar Hundert Meter Straße“, meinte dazu Stefan Verclas (Plali).

Tatsächlich sind es 330 Meter Streckenlänge. Bedenken kamen im Rat auf, ob die Breite der geplanten Straße im östlichen Bereich der Schwetzinger Straße ausreicht, um zwei Linienbusse im Gegenverkehr aneinander vorbei zu lassen. „Die Straße ist mit 6,50 Meter Breite geplant. Ein Bus benötigt 2,80 oder drei Meter“, so Bürgermeister Nils Drescher.

„Die Breite reicht aus. Ich würde das nicht breiter machen, damit die Tempo-30-Vorgabe besser eingehalten wird“, so Andreas Berger von der CDU. Die Gehwege werden in dem Bauabschnitt zugunsten der Fahrbahn auf zwei bis 2,50 Meter erweitert. Die beiden Bushaltestellen bleiben an ihren bisherigen Standorten, werden allerdings baulich aufgewertet. Sie werden behindertengerecht ausgebaut und erhalten neue Wartehäuschen. Die bevorzugte Variante müsse noch gefunden werden, sagt Bauamtsleiter Andreas Ernst. 30.000 Euro sind dafür vorgesehen. „Das reicht für beide aus“, meint Ernst.

Noch weitgehend unklar ist, wie das Innere des Kreisels mit etwa sieben Metern Durchmesser gestaltet werden soll. Bürgermeister Drescher hat in der Sitzung alle Fraktionen dazu aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen und ihre Ideen zu präsentieren.

Natur oder Kunst? Das ist hier die Frage. Man darf gespannt sein, welche Idee sich durchsetzen wird. 50.000 Euro sind für die Gestaltung des Kreiselzentrums maximal vorgesehen. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Sanierung der Fassaden und Dächer des Gemeindezentrums und der Fassade des benachbarten Seniorenwohnheims. Die Bauzeit der beiden Gebäude liegt im Jahr 1991 beziehungsweise 2001. Beim Gemeindezentrum ist der Zustand des Daches ein Grund für die Renovierung. Nach der Dachsanierung ist die Fassade an der Reihe. Eine Kombination beider Arbeiten erscheint aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll.

In der Seniorenwohnanlage wurden bereits Sanierungen durchgeführt, wobei auch die Notwendigkeit einer Fassadensanierung deutlich wurde. Beide Maßnahmen sollen zusammen 316.000 Euro kosten. Die Ausführung der Arbeiten soll voraussichtlich zwischen April und August 2020 stattfinden. Schließlich ging es in der Sitzung noch um die Vergabe der Erschließungsträgerschaft für das Baugebiet Kantstraße-Nord an die MVV Regioplan GmbH, die einstimmig erfolgte.