Plankstadt. (RNZ) Damit das Ahrtal mit seinen vielen Flutopfern nicht in Vergessenheit gerät, organisiert Joe Herrmann zusammen mit weiteren unermüdlichen Helfern am Samstag, 14. August, die mittlerweile vierte Fahrt ins Ahrtal. Der genaue Einsatzort ist noch nicht bekannt, aber das ist auch nicht so wichtig, denn Joe Herrmann und seine Truppe packen überall an, wo es nötig ist. Durch die große Dankbarkeit und Freude über die Hilfe vor Ort sei die Gruppe hoch motiviert, erklärte Herrmann. Weitere Helfer können sich der Gruppe anschließen. Abfahrt ist am Samstag um 6 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Plankstadt.

Die Fahrt und die Verpflegung sind für die Helfer kostenlos. Allerdings wird ein Sitzplatzpfand für den Bus in Höhe von 20 Euro erhoben, welches aber bei Erscheinen wieder zurückgezahlt wird. Wer mitfahren möchte, kann sich direkt bei Joe Herrmann unter der Rufnummer 0173 / 830 04 58 anmelden. Bei der Anmeldung bekommen die Helfer dann alle nötigen Informationen.