Plankstadt. (pri/rl/sbl) Nach dem Gasaustritt in einem Plankstadter Neubaugebiet am Mittwochvormittag ist die akute Gefahr vorerst gebannt. Nach Angaben des Plankstadter Amtsleiters, Philip Sweeney, konnte das Leck gegen 12 Uhr mittags wieder geflickt werden. Nun müsse man warten, bis sich die Gaswolke auflöst. Das könne noch einige Stunden dauern. Die Lage bleibt weiterhin angespannt.

Gegen 9.25 Uhr war eine Hauptgasleitung im Antoniusweg bei Bauarbeiten beschädigt worden. Danach strömten laut Sweeney große Mengen Methangas unkontrolliert aus. Mehrere Feuerwehren, die Schwetzinger Stadtwerke und die Polizei rückten mit einem Großaufgebot an und sperrten das umliegende Gebiet weiträumig ab. Anwohner in angrenzenden Straßen im Südwesten Plankstadts mussten evakuiert werden. „Feuerwehrleute und Polizisten sind von Tür zu Tür gegangen und haben Leute aufgefordert, ihr Haus zu verlassen“, beschrieb Sweeney die Situation vor Ort. Die Evakuierten wurden vorläufig in der Humboldt-Grundschule untergebracht. Wie viele Menschen von der Vorsichtsmaßnahme betroffen waren, konnte der Amtsleiter nicht einschätzen. Die Polizei geht von etwa 50 Personen aus.

Unter der Leitung von Kreisbrandmeister Udo Dentz wurde ein Krisenstab eingerichtet. Die B 535 aus Richtung Mannheim ist laut Polizei teilweise voll gesperrt. Hinweise auf verletzte Personen gab es Stand jetzt (12.25 Uhr) noch keine.

#Plankstadt Gasleitung beschädigt - niemand verletzt - #B535 aus Richtung Mannheim ab der Ausfahrt zur Kreisstraße 4144 und aus Richtung Heidelberg vor Tunnel Plankstadt gesperrt - vorsorglich mehrere Häuser evakuiert - bitte offenes Feuer vermeiden! https://t.co/OdLaDcbkSB — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 12. Dezember 2018

Update: 12.45 Uhr, Mittwoch, 12. Dezember 2018