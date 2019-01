Plankstadt. (pol/mare) Zumindest ein Terrorverdacht hat sich nicht bestätigt: Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, ist einer der Verdächtigen, die am 20. Dezember in Plankstadt festgenommen worden sind, wieder frei.

Demnach habe sich der Verdacht gegen den 33-Jährigen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat zu planen, nicht bestätigt. Die Ermittlungen, so heißt es, haben ergeben, dass es keine dringende Annahme gibt, wonach der Mann einen Terrorakt plane.

Die Ermittlungen nach den Hintergründen laufen aber weiter auf Hochtouren. Bei einer Großaktion hatten die Beamten eine Frau und zwei Männer Ende Dezember verhaftet. Ein weiterer Verdächtiger wurde am 22. Dezember bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen vom LKA festgenommen.