Von Stefan Kern

Plankstadt. Es ist eine Weile her, dass die Gemeinde den großen Bahnhof aufgefahren hat. Größere Veranstaltungen seien in den vergangenen Monaten einfach nicht angezeigt gewesen, erklärt Bürgermeister Nils Drescher. "Den Grund dafür kennen wir alle", sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie. Doch die Ehrungsmatinee der Gemeinde für sportlich erfolgreiche und ehrenamtlich engagierte Mitbürger liegt dem Bürgermeister besonders am Herzen. "Sie alle sind das Herz der Gemeinde", betont Drescher zu Beginn der Veranstaltung. "Ohne Sie wäre nicht nur vieles unmöglich, ohne Sie gäbe es keine Gemeinschaft." Wie wichtig die ist, sei gerade in Corona-Zeiten sehr deutlich geworden.

>>> Die Liste der geehrten Personen können Sie sich als PDF herunterladen <<<

Das Engagement der Geehrten ist vielfältig: die vielen sportlichen Erfolge, der Bürgerbus, der Begegnung und Mobilität ermöglicht, das Montagscafé für Senioren, der digitale Turnunterricht und die Übungsleiterin, die seit 65 Jahren Frauengymnastik unterrichtet. Das alles zeige, dass Plankstadt eine Gemeinschaft sei, in der die Menschen zusammenstünden, sagt der Bürgermeister. Der Text der neuen Ortshymne rund um Gemeinschaft, Heimat und Zusammenhalt scheint jedenfalls nicht aus der Luft gegriffen zu sein.

Die 130 geladenen Gäste erleben einen Sonntagvormittag der besonderen Art: Das Grün der Bäume rund um die Grillhütte und das Blau des Himmels bieten eine malerische Kulisse. Das Grillteam der Welde-Brauerei und die mobile Cocktailbar mit Leonie Laschke und Steve Grütz sorgen dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Dazu noch Musik von Dominik Steegmüller, Tobias Nessel und Mathias Buchta – und der Start in den Tag ist perfekt.

Nach und nach ruft der Bürgermeister die zu Ehrenden nach vorn und stellt ihre Leistungen ins Licht. Nachdem die vielen Sportler mit ihren badischen, landesweiten und nationalen Titeln ihre verdiente Würdigung erhalten haben, wendet sich Drescher den Ehrenamtlichen des Bürgerbusses und den Damen vom Montagscafé zu. Zwei Institutionen, die sich im örtlichen Leben besonders hervorgetan hätten. Der Bürgerbus sei ein Geschenk für die Menschen in Plankstadt, sagt Drescher. Mehr als 30 Ehrenamtliche hielten den Bus am Laufen – und damit in gewisser Hinsicht auch die Gemeinde zusammen. Das Gleiche gelte für die Damen des Montagscafés, das derzeit leider nicht stattfinden könne. Aber: Er werde alles dafür tun, damit das Café wieder möglich wird, verspricht der Rathauschef.

Die weiteren Geehrte kommen unter anderem aus der Katholischen Frauengemeinschaft, dem Obst- und Gartenbauverein, dem Ballett und den IG-Vereinen. Sichtlich beeindruckt zeigt sich der Bürgermeister von der 86-jährigen Priska Balk von der TSG Eintracht. Sie ist seit 65 Jahren die Übungsleiterin der Frauengymnastikgruppe. Auf die Frage nach ihrer Motivation erklärt sie lapidar: "Bewegung macht Spaß und ist mindestens das halbe Leben." Der Spaß ist auch das verbindende Element zwischen den Sportlern und den Ehrenamtlichen. Engagement mit anderen und für andere macht Freude. Dazu passt Priska Balks Lebensphilosophie: "Wenn man das Leben liebt, liebt es einen zurück".

Zum Abschluss der durchaus gelungenen Matinee präsentiert Nils Drescher seinen Gästen noch das Jubiläumsbier der Welde-Brauerei und die Plankstadter Backenbläser-Nudel. Die große 1250-Jahr-Feier der Gemeinde sei zwar auf das nächste Jahr verschoben worden. Doch das solle niemanden davon abhalten, mit einem feinen Bier auf die Gemeinde anzustoßen und eine Backenbläser-Nudel zu genießen. Mit dem kleinen, kostenlosen Büchlein der Landfrauen, das voller Rezeptideen steckt, dürfte auch die eine oder andere private Jubiläumsfeier zu einem kleinen Festakt werden.