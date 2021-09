Wer einen Kampfhund besitzt, muss in Plankstadt künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Symbolbild: dpa

Plankstadt. (hab) Was ist ein Kampfhund? Wie gefährlich ist er? Und wie viele solcher Hunde gibt es in Plankstadt überhaupt? Diese und ähnliche Fragen stellten sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung, als es um die Einführung einer Kampfhundesteuer in Plankstadt ging. Bislang zahlen die Bürger dort für einen Ersthund 90 Euro pro Jahr und für jeden weiteren Hund das Doppelte. "Damit bewegen wir uns in etwa im Mittelfeld des Rhein-Neckar-Kreises", erklärte Bürgermeister Nils Drescher.

Dort liegen die Durchschnittswerte bei 81 Euro für einen Ersthund und 162 Euro für jeden weiteren Hund. Die Schwankungen sind allerdings beachtlich. Am günstigsten kommen die Hundehalter in St. Leon-Rot weg – mit 48 Euro pro Jahr für den Ersthund. Am teuersten ist Wilhelmsfeld, dort werden 102 Euro im Jahr fällig.

Gegenwärtig sind in Plankstadt 552 Erst- und 40 Zweithunde angemeldet. Die kommunalen Einnahmen aus der Hundesteuer lagen bisher bei 61.000 Euro. Einer Schätzung zufolge gibt es etwa 15 Kampfhunde in Plankstadt. Ganz genau weiß das aber niemand. Eine Steuerbefreiung gilt für Hunde im außerörtlichen Siedlungsbereich sowie für Blinden- und Rettungshunde. In der Sitzung am Montagabend ging es aber nicht um eine Anhebung der Hundesteuersätze. Die sollen stabil bleiben. Geplant war vielmehr die Einführung spezieller Steuersätze für Kampfhunde bestimmter Rassen. Damit orientiere man sich an einer Mustersatzung des Gemeindetags, so die Verwaltung.

Die Sondersteuer für Kampfhunde soll für den ersten Hund jährlich 500 Euro betragen, für jeden weiteren Kampfhund kommen dann 800 Euro dazu. Etwa die Hälfte der Städte und Gemeinden im Landkreis hat eine solche Sondersteuer auf Kampfhunde eingeführt. Den höchsten Steuersatz hat Dossenheim mit 618 Euro. Stefan Verclas (Plali) stellte für seine Fraktion einen zusätzlichen Antrag: Hunde, die aus dem Heidelberger Tierheim geholt werden, das die Gemeinde Plankstadt mitfinanziert, sollten für ein Jahr steuerfrei sein. Kampfhunde sollten von dieser Regelung jedoch ausgenommen sein.

Diese Sonderregelung fand im Rat eine knappe Mehrheit. Die Einführung der Kampfhundesteuer zum 1. Januar 2022 wurde hingegen bei nur zwei Enthaltungen beschlossen.

Die Gemeinderäte berieten in derselben Sitzung auch über eine Neufassung der Vergnügungssteuer. "Wir haben in Plankstadt keine Spielhöllen, keine Casinos und auch keine Wettbüros. Das ist bei uns in allen Bebauungsplänen so festgelegt", erklärte Drescher. Die Vergnügungssteuer spielt deshalb im Plankstädter Haushalt nur eine untergeordnete Rolle. Derzeit betreiben dort drei Gaststättenbesitzer sechs Spielautomaten. Im Jahr 2019 nahm die Gemeinde rund 14.800 Euro Vergnügungssteuer ein. Die Einnahmen aus 2020 und 2021 sind wegen der Corona-Pandemie nicht aussagekräftig.

Der Steuersatz für das Aufstellen eines Spielautomaten liegt künftig bei 20 Prozent (bisher: 15 Prozent) der elektronisch gezählten Bruttoeinnahmen. Seit dem 1. April 1995 wird in Plankstadt eine Vergnügungssteuer erhoben. Die von den Räten einstimmig beschlossene Neufassung der Vergnügungssteuersatzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Als Vorlage dafür hat die Verwaltung das Satzungsmuster des Gemeindetags verwendet.