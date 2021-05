Von Volker Knab

Plankstadt. Ortserkundung der besonderen Art: Ein Team der TSG Eintracht hat in Plankstadt eine sportliche Ortsrallye mit 18 im Dorf versteckten Stationen aufgebaut. Dort warten jeweils eine Bewegungsübung sowie ein kleines Rätsel auf die Teilnehmer. Auf einem Laufzettel wird das Ergebnis dokumentiert. Teilnehmen können alle Interessierten gleich welchen Alters, allein oder in Gruppen. Das hängt von den aktuellen Corona-Vorschriften ab. Mit der Aktion will der Kreis der Organisatoren aus den Abteilungen Turnen, Leichtathletik und Badminton der TSG zu mehr Bewegung anregen. Da die Stationen über die Rätsel miteinander verknüpft sind, kann die Rallye bei einem Spaziergang durch Plankstadt an jeder beliebigen Station im Ort begonnen, unterbrochen und wieder aufgenommen werden.

Die bei den Übungen angegebene Anzahl der Bewegungen ist nicht zwingend. "Wem das zu viel ist, macht einfach weniger", betont Katrin Ohlhauser von der TSG Plankstadt lächelnd. "Jeder findet seinen eigenen Weg. Hauptsache ist das Mitmachen". So beschreibt die Übungsleiterin Geräteturnen den grundsätzlichen Leitgedanken der Ortsrallye der TSG. "Es sind Übungen, die beispielsweise die Mama mit dem Kleinkind oder ein Senior jederzeit machen kann."

Dann legt sie los. Dazu nutzt sie – wie bei vielen anderen Stationen der Ortsrallye – eine auf dem Marktplatz stehende Sitzbank, in deren unmittelbare Nähe die in eine Schutzhülle eingeschweißte Übungsaufgabe als Plakat auf dem Platz angebracht ist. Es hängt zwar nicht auf den ersten Blick sofort sichtbar, aber auch nicht allzu schwer ver-steckt. Ohlhauser stellt sich mit dem Gesicht zur Bank, die gleich zum Hilfsmittel für die von ihr geforderte kleine sportliche Bewegungsübung wird. Sie platziert ihre Hände auf der Sitzfläche und streckt ihren Körper in die Länge. In dieser Liegestützen-Position zieht sie ein Bein unter ihren Körper in Richtung Brusthöhe, danach das zweite und so fort. "Das geht schnell oder langsam. Die angegebenen 20 Wiederholungen sind aber kein Muss", erläutert sie an diesem Beispiel das Prinzip der offenen Vorgaben für die Teilnehmer der Stadtrallye.

Wenn die Teilnehmer bei einer Station ihre sportliche Aufgabe gemeistert haben, übertragen sie mit ein paar Strichen das kleine, jeweils eigene Symbol, das jede Station kennzeichnet, auf ihren Laufzettel. In diesem Fall ist es ein Smiley. "Das ist der Nachweis, dass die Station gefunden und die Übung gemacht wurde", erläutert Katrin Ohlhauser. Die sind mit Absicht ganz einfach gehalten, damit das nicht abschreckend wirkt.

Jedes Plakat enthält neben den sportlichen Übungsaufgaben einen Hinweis, wo sich die nächste Station befindet, in Form einer kleinen Denksportaufgabe. "Bei den Rätseln muss man ein bisschen nachdenken", so die Organisatorin. "Aber ich habe noch keine Rückmeldung erhalten, dass sie zu schwer seien. Für Plänkschter sind sie wahrscheinlich eher zu leicht", sagt sie schmunzelnd.

Die Idee, die in der Organisation der Ortsrallye mündete, kam der jungen Frau bei einer Übungsleiterrunde, die wie alle derzeit per Videokonferenz durchgeführt wurde. "Es wurde diskutiert, wie sich unter den Corona-Einschränkungen der Kontakt zu den Mitgliedern und zur Öffentlichkeit halten lässt", erzählt sie.

Bei der Entwicklung des Konzepts für die Rallye, der Suche und Wahl der Plätze für die verschiedenen Stationen samt Streckenführung sowie der Erstellung, Gestaltung und Design der Plakate halfen ihr anschließend insbesondere Barbara Haas und Laura Doll. Für die Organisation kamen im Laufe der Zeit in den vergangenen drei Wochen "dann schon ein paar Abende zusammen", so die Organisatorin weiter.

Die Laufzettel sind nur online erhältlich. Die Druckvorlage kann man im Internet auf der Homepage der Abteilung der TSG Plankstadt herunterladen oder mit dem Smartphone den QR-Code auf den Plakaten scannen. Unter den Teilnehmern werden als Gewinn drei Gutscheine für ein Essen in der Vereinsgaststätte "Eviva" verlost. Für die Teilnahme an der Verlosung der Ortsrallye müssen die ausgefüllten Laufzettel bis 1. Juni der TSG (Briefkasten der TSG Plankstadt an der Dr.-Erwin-Senn- Halle in der Jahnstraße 4) zugehen.

Info: Details unter https://tsg-eintracht-turnen.jimdofree.com/