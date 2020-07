Von Marco Partner

Philippsburg. Paris hat seinen Eiffelturm, London seinen Big Ben. Und Philippsburg bis vor Kurzem noch seine beiden 153 Meter hohen Kühltürme – bis sie am 14. Mai gesprengt wurden. Ähnlich wie bei der Berliner Mauer sind nun die Bruchstücke aus der Vergangenheit als Erinnerungssteine an die Bevölkerung ausgehändigt worden. Der Andrang war groß, für viele Bewohner der badischen Kleinstadt symbolisierten die Betonklötze in Taillenform auch ein Stück Heimat.

Kevin Rausch ist einer der ersten, der sich am Samstagvormittag in die Schlange auf dem riesigen Werksparkplatz einreiht. Mit Mund- und Nasenmaske und offener Fensterscheibe fährt er ähnlich wie bei einem Drive-In-Schalter zu einem Stand. "Einen großen oder einen kleinen Stein?", fragt eine Mitarbeiterin des Kraftwerksbetreibers EnBW in neongelber Weste. Der 35-Jährige entscheidet sich für beides. Er ist nur zwei Kilometer entfernt von der Anlage aufgewachsen. "Ich konnte die Türme aus dem Fenster sehen, sie haben mich sozusagen mein Leben lang begleitet", erzählt er. Von 100-Gramm-Stücken bis zu Ein-Kilo-Klötzen reichen die Exemplare. Nun will Rausch die beiden Steinchen im Garten platzieren. Im Haus eher nicht, auch wenn die EnBW versichert, dass die Kühltürme absolut kontaminations- und aktivierungsfrei waren. Vermissen würde er die großen Betontürme nicht. "Aber es fühlt sich komisch an. Sie sind ein Sinnbild, ein Synonym für Philippsburg", sagt Rausch über die verschwundenen Wahrzeichen.

Und tatsächlich: Gibt man den Ortsnamen bei der Bildersuche in Internet ein, sieht man erst einmal nur die Türme, gefolgt von ihrer Sprengung. Und wenn man so mit den Leuten spricht, stellt man fest: Irgendwie ist ein Stück Identität der Philippsburger verloren gegangen. "Man sieht nicht mehr, wo man wohnt", meint eine Frau, die einst Zimmer an Mitarbeiter des Kraftwerks vermietete. Bei Wanderungen in der Pfalz hatte man immer ganz genau die Heimat im Blick, bei Urlauben wurde man stets mit den Türmen in Verbindung gebracht. Nun werde sie die kleinen Kühlturm-Überbleibsel ins Regal stellen, sagt die Frau.

Vor wenigen Tagen wurden bereits über 500 Souvenirsteine an ehemalige Mitarbeiter ausgehändigt. Die auf 600 Anmeldungen limitierte Vergabe der Betonklötze an die Bevölkerung war nach drei Tagen ausgebucht. Und die neue Identität? Schwierig. Wirtschaftlich befinde sich die Stadt in der Krise, zumal auch das Reifenwerk "Goodyear" die Pforten schloss. "Es ist aber auch eine Chance, sich im Kleinen neu zu erfinden", sagt der Philippsburger Andreas Trost. Der Name der Stadt geht auf eine errichtete Festung während des Dreißigjährigen Kriegs im 17. Jahrhundert zurück. Und somit wird nach der Ära des Kernkraftwerks vielleicht erst der Blick auf den wahren, historischen Kern frei. "Aus Ruinen immer wieder neu erstanden", ist zumindest auf einem der Schilder für den Altstadt-Rundgang zu lesen.