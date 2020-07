Philippsburg. (cab) Am nächsten Samstag wird der Energieversorger EnBW im Zufahrtsbereich zum stillgelegten Kernkraftwerk in Philippsburg Bruchstücke von der Sprengung der beiden Kühltürme an die Bevölkerung verteilen. Am vergangenen Mittwoch hatte die EnBW über die Aktion informiert und mitgeteilt, dass sich Interessierte für die Ausgabe der Erinnerungsstücke im Internet anmelden müssen – eine Maßnahme vor dem Hintergrund des Corona-Schutzes. Am Samstag meldete die EnBW, dass bereits alle Plätze belegt seien und man sich nicht mehr anmelden könne. Offensichtlich sind die Philippsburg-Brocken heiß begehrt.

Update: Sonntag, 12. Juli 2020, 19.13 Uhr

Harald Berlinghof

Philippsburg.Für die einen waren sie weithin sichtbare Landmarken am Rande der Stadt Philippsburg. Für die anderen waren sie verhasste Symbole einer potenziell gefährlichen Stromerzeugung. Am 14. Mai war das Ende der beiden Kühltürme des seit 2019 endgültig stillgelegten Atomkraftwerks Philippsburg gekommen. Ob Wahrzeichen oder Relikt, die vom Energieunternehmen EnBW beauftragten Sprengexperten machten kurzen Prozess mit den Betonbauten. Innerhalb von Sekunden fielen die beiden Kühltürme "an Ort und Stelle" in sich zusammen, so Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH, in einer Telefon-Pressekonferenz. Übrig blieb ein Haufen Betonschutt, der allerdings begehrt ist.

Diese beiden Kühltürme sind Geschichte Produktion: EnBW

Viele Bürger fragten beim Kraftwerksbetreiber an, ob sie ein Stück des Betons erhalten können. Auch für das Heimatmuseum der Stadt Philippsburg ist ein größeres Stück reserviert. Da die Kühltürme zum konventionellen Teil des Kraftwerks gehörten, sei sicher gestellt, dass keine Strahlung von den Bruchstücken ausgeht. Man will in den nächsten Wochen, nach einer weiteren Prüfung, kommunizieren, wann sich interessierte Bürger solche Erinnerungsstücke abholen können.

Die Sprengung der Kühltürme vor etwa vier Wochen wurde zeitlich vorgezogen, wie Michels erklärte. Man sei im Innern der Kraftwerksgebäude mit dem Rückbau gut vorangekommen. Trotzdem werde der gesamte Rückbau des Kernkraftwerks eine Zeitspanne von zehn bis 15 Jahren in Anspruch nehmen. "Aktuell wurden nur die Kühltürme entfernt. Wir haben nicht, wie in einige Berichterstattungen hinein interpretiert wurde, das gesamte Kernkraftwerk in die Luft gesprengt", betonte Michels zur Belustigung der Fragerunde.

Die Kühltürme mussten bereits jetzt entfernt werden, um Platz für den Bau des geplanten Großkonverters durch TransNetBW zu schaffen. Es besteht dafür ein Flächenbedarf von rund zehn Hektar. Der Konverter soll laut Aussage von TransNet BW im Jahr 2024 in Betrieb gehen und dann Windenergiestrom aus Norddeutschland, der als Gleichstrom in den Südwesten transportiert wird, in Wechselstrom umwandeln, der ins Übertragungsnetz eingespeist werden kann. Man hofft, trotz zahlreicher Bürgerinitiativen entlang der Stromtrasse den Zeitplan einzuhalten.

Der Abbruch der Kühltürme, so das Resümee des Projektleiters Thomas Müller, sei exakt nach Plan abgelaufen. 2200 Bohrlöcher mussten geschaffen werden, mit Beton-Sägetechnik wurden exakt berechnete Fall- und Vertikalschlitze angebracht, um den zusammenstürzenden Türmen eine vorhersehbare Fallrichtung zu geben. Die Bruchstücke blieben so, wie vorgesehen, im Bereich der Turmfundamente. Auch die Erschütterungen des Bodens blieben bereits in einigen Hundert Metern Entfernung unterhalb der vorgeschriebenen Schwellenwerte sogar für denkmalgeschützte Gebäude, wie Messungen ergaben. Auch die unvermeidliche Staubwolke hatte sich wenige Minuten nach der Sprengung aufgelöst.

"Wir hatten ganz bewusst keinen exakten Zeitpunkt für die Sprengung angekündigt, sondern nur ein 48-Stunden-Fenster", so Michels. Man wollte dadurch eine größere Ansammlung von Menschen in Corona-Zeiten verhindern. "Bei Sprengungen vergleichbarer Art und Weise waren in der Vergangenheit gelegentlich fünfstellige Zahlen von Interessierten zusammen gekommen. Das konnten wir vermeiden", so der Kernkraft-Experte.

Im Vorfeld der Sprengung waren zahlreiche Experten aus ganz Deutschland mit dem Vorgang beschäftigt. Das Umweltministerium Baden-Württemberg, das Landratsamt Karlsruhe und weitere Sachverständige waren eingebunden, obwohl keine Radioaktivität mit im Spiel war. Die Kosten für die Sprengung lagen laut Michels im einstelligen Millionenbereich.