Mosbach. (RNZ) Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es Probleme mit Covid-19-Erkrankten, die offenbar einen Teil ihrer bisherigen Kontakte verschweigen. Darauf wies das Landratsamt in Mosbach am Freitag in einer Mitteilung hin.

Das Gesundheitsamt verfolgt die Infektionskette, sobald eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wird. Ein Telefon-Team fragt dann die angegebenen Kontaktpersonen nach Symptomen und klärt über das weitere Vorgehen auf. Nur so könnten Infektionsketten rasch unterbrochen und damit die Ausbreitung des Virus effektiv unterbunden werden, betont das Landratsamt.

Jetzt aber hätten positiv getestete Personen zum Teil bewusst nicht alle Kontaktpersonen angegeben. Dies gefährde den Erfolg der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen. Die falschen Angaben seien durch Anrufe von Bürgern beim Kreis aufgefallen.

Die Leiterin des Gesundheitsamts, Martina Teinert betonte laut der Mitteilung, dass es entscheidend sei, dass die Patienten der Behörde die Wahrheit sagen. Auch eine angeordnete Quarantäne müsse strikt eingehalten werden. Wen die Quarantäne derzeit treffe, müsse da durch. Es gehe jenseits der rechtlichen Vorgaben um Solidarität. Im Neckar-Odenwald-Kreis hatte es am Donnerstag erstmals seit dem 24. April wieder eine zweistellige Zahl an bestätigten Neuinfektionen gegeben.