"Ein Kind, ein Baum" ist eine der Aktionen, die Viernheim im Rahmen der Partnerschaft mit dem Ort Silly in Burkina Faso initiiert. Die Kinder von Silly werden in den nächsten Jahren über 10 000 Obstbäume pflanzen. Foto: Stadt Viernheim

Von Harald Berlinghof

Viernheim. Internationale Städtepartnerschaften sind in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die genaue Zahl dieser Partnerschaften ist nicht exakt erfasst. Wenn man die innerdeutschen Partnerschaften zwischen West und Ost hinzurechnet, kommt man auf eine geschätzte Zahl weit über 6000. Am häufigsten sind Partnerschaften zu französischen, englischen und amerikanische Kommunen. Entwicklungspartnerschaften zu Gemeinden und Städten in Übersee, Afrika oder Asien sind eher selten. Aber nicht so in der Region. Alleine drei Städte - Viernheim, Ladenburg und Brühl - haben Partnerschaften mit Gemeinden oder Regionen im afrikanischen Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der Welt, das einst Obervolta hieß.

Den Anfang machte bereits vor 36 Jahren die Stadt Ladenburg. Vor 25 Jahren begründete Viernheim seine Partnerschaft und Brühl schließlich 1997. Jetzt wollten die drei Bürgermeister, Matthias Baaß aus Viernheim, Ralf Göck aus Brühl und Ladenburgs Rathauschef Stefan Schmutz gemeinsam mit Ralph Schlusche, Verbandsdirektor des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN), noch einmal die Werbetrommel rühren für "die größte Friedensbewegung der Welt", wie die Städtepartnerschafts-Initiative einmal von einem Wissenschaftler genannt wurde.

"Es hat sich gezeigt, dass eine Entwicklungszusammenarbeit in hohem Maß wirksam ist", so Baaß. Seine Stadt hat eine Partnerschaft mit der afrikanischen Stadt Silly (etwa 34.000 Einwohner). "Wir wollen das Jubiläum jetzt nutzen, um weitere Kommunen davon zu überzeugen, dass solche Entwicklungspartnerschaften sinnvoll sind", betont er. Die Finanzierung kleinerer Projekte vor Ort stemmen die Kommunen und ihre Bürger gemeinsam mit Bundesfördergeldern auf unterschiedliche Art.

In Viernheim etwa stellt die Stadt im Haushalt jährlich je Viernheimer Einwohner einen Euro zur Verfügung. "Das sind im Moment rund 33.000 Euro. Und noch nie gab es über diese Gelder in unseren Gremien Diskussionen", so Baaß. Vieles finanziert sich über Spenden der Bürger und über Beiträge, die von den Förderkreisen und Fördervereinen kommen. Diese werden gelegentlich auch mit Erbschaften oder Teilerbschaften bedacht. In Brühl kamen so in den letzten Jahren rund 100.000 Euro zusammen. "Ohne die Bürger geht gar nichts", sagt dazu Baaß. "Ich selbst bin schon vier Mal vor Ort gewesen und kann die Entwicklung unserer Partnergemeinde Dourtenga gut beurteilen", so der Brühler Bürgermeister Göck. Man habe dort Schulen eingerichtet und Kindergärten gefördert. "Wichtig ist vor allem auch die Schaffung einer Bewusstseinsbildung über Umwelt und Klima", so Göck.

250 Patenschaften von Brühler Bürgern mit Kindern aus Dourtenga sichern finanziell deren Ausbildung. "Früher gab es Lehmhütten und zwei bis drei Fahrräder im Ort. Heute sind es Ziegelhäuser, 200 Fahrräder und zwei Autos", schildert er seine Eindrücke. Man habe in landwirtschaftlichen Projekten versucht, die negativen Auswirkungen der Klimaveränderungen, in diesem Fall eine lang anhaltende Trockenzeit, zu minimieren. Auch an den Bau eines Staudamms habe man gedacht. "Sehr wichtig ist es auch, den dortigen Amts- und Würdenträgern auf Augenhöhe zu begegnen. Die Menschen vor Ort wissen oft am besten, was ihnen fehlt", so Ladenburgs Bürgermeister Schmutz. Zum Beispiel Trinkwasserbrunnen und Tiefbrunnen habe man gebraucht. Auch in Ladenburg wird die Partnerschaft vor allem von bürgerschaftlichem Engagement getragen, erklärt er weiter. In 1000 Bildungspatenschaften sichern Ladenburger Bürger mit 70 Euro im Jahr die Schulbildung einzelner Kinder.

Info: Am Donnerstag, 31. Oktober, findet im Bürgerhaus in Viernheim zunächst am Nachmittag ein Treffen von Bürgermeistern mit Landräten statt, und am Abend ab 19 Uhr sind dann die Bürger eingeladen, sich über die bestehenden Partnerschaften zu informieren und unter dem Motto "Wir übernehmen Verantwortung für die ’Eine Welt’" bei afrikanischer Musik ein wenig zu feiern.