Von Michael Wilkening

Paris/Mannheim. Hier und da gibt es die Möglichkeit für einen Händedruck oder einen kurzen Wortwechsel. "Beim Abschied bedanken sich die Leute oft bei uns", sagt Sarah van Rijbroek. Auf diese Weise kommen die Studentin aus Mannheim und die anderen Volunteers während der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich auch mal in Kontakt zu Emmanuel Macron oder Gianni Infantino, den französischen Staatspräsidenten beziehungsweise den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes Fifa. Van Rijbroek ist noch bis Ende Juni in Paris als freiwillige Helferin im Einsatz - nicht in erster Linie, um Berühmtheiten die Hand zu schütteln, sondern um sich weiterzuentwickeln und Teil von einer Großveranstaltung zu sein.

"Hier findet ein großer kultureller Austausch statt", sagt die 22-Jährige, die "noch keine Sekunde bereut" hat, sich als Volunteer für die Frauen-WM beworben zu haben. Nach einem Schüleraustausch in Frankreich vor ein paar Jahren fühlt sie ohnehin eine Nähe zum Nachbarland und nutzte deshalb die Gelegenheit, bei der Weltmeisterschaft mit Menschen aus Frankreich und der ganzen Welt zusammenzukommen. "Hier sind viele Franzosen, aber auch Leute aus Brasilien oder anderen Ländern", berichtet van Rijbroek begeistert. Sie ist fasziniert, wie die Unterschiede in Einstellung und Arbeitsmoral zusammenfließen.

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim studiert sie Veranstaltungsmanagement und ist sicher, ihre Eindrücke während der WM für ihr späteres Berufsleben nutzen zu können. So gibt es viele positive Aspekte, die dafür sorgen, dass van Rijbroek die Wochen in Frankreich in vollen Zügen genießen kann.

Im vergangenen Jahr sah sie bei Facebook einen Aufruf, sich als Volunteer für die WM in Frankreich zu bewerben und war direkt interessiert. Selbst spielt die 22-Jährige nicht Fußball. Aber die Begeisterung für den Sport stand nicht an erster Stelle, sondern die Aussicht auf spannende Wochen bei einem großen Event. Dafür opfert van Rijbroek einen Teil ihres Jahresurlaubs. Die Unterkunft in Paris bekommt sie vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) gestellt und hat neben den Einsätzen bei der Weltmeisterschaft auch noch Zeit, die Metropole zu erkunden.

Weil van Rijbroek fließend Französisch und Englisch spricht, wird sie bei den WM-Spielen in Paris im Stadion im VIP-Bereich eingesetzt. "Wir müssen die Kartenkontrolle durchführen, die Gäste zu den Logen führen und darüber hinaus bei Fragen und Problemen zur Verfügung stehen", berichtet die Volunteerin. Die Partien kann sie deshalb nicht live verfolgen, sondern sich stattdessen über einen Monitor im Logenbereich ansehen. Schlimm ist das aber nicht, die Erfahrungen rund um die Matches überwiegen eindeutig.

Zu Beginn des Monats wurde van Rijbroek zunächst beim Kongress des Fußball-Weltverbands eingesetzt, der ebenfalls in Paris stattfand. Seit dem WM-Start ist sie bei allen Partien im Prinzenpark-Stadion im Einsatz. Bislang sah sie noch keine Partie der deutschen Mannschaft, und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Denn durch die bisherigen Erfolge der DFB-Auswahl wird diese auch kein Spiel der K.o.-Runde in der französischen Hauptstadt austragen. Der Ärger darüber hält sich bei der Studentin aus Mannheim aber in Grenzen, sie ist unabhängig davon begeistert von der Zeit mittendrin bei der Frauenfußball-WM.