Von Alexander Albrecht

Mannheim. Dem Publikum stockt der Atem, es ist mucksmäuschenstill im Spiegelzelt. So mancher Gast schließt vor lauter Nervenkitzel kurz nach Mitternacht die Augen. Wer sich hinzuschauen traut, wird Zeuge einer „Weltsensation“ – damit haben die Palazzo-Macher nicht zu viel versprochen. Ganz nah an den Tischen mit den Gästen dreht sich das eigens für die Mannheimer Show gebaute „Todesrad“: eine mächtige Stahlkonstruktion, die von den beiden Tretmühlen an den Enden angetrieben wird.

Kraftpakete: das kubanische Duo Leosvel und Diosmani.

Und nicht nur das: Zwei Akrobaten der ecuadorianischen „Navas Troupe“ vollführen auf den Rädern waghalsige Kunststücke ohne Netz und lediglich mit dicken Matten auf dem Boden. Katzenartig springen die Südamerikaner meterhoch, als ob sie schwebten, machen Seilspringen und Schabernack. Zum krönenden Finale treibt es einer des Duos auf die Spitze und tänzelt mit verbundenen Augen auf dem überdimensionalen Rad. Alles geht gut, das eine oder andere kreidebleich gewordene Gesicht bekommt wieder Farbe. Erleichterung macht sich breit, als US-Sänger Jimmie Wilson und die Revue-Tänzerinnen wieder im computergesteuerten Scheinwerferlicht erscheinen, die Künstler des Abends im Schlepptau.

Das Publikum spendet stehende Ovationen, vom Zeltdach rieseln Hunderte Herzblättchen. Der Mannheimer Radio Regenbogen Palazzo feiert am Dienstagabend eine rundum gelungene Premiere in seine 21. Spielzeit. Unter die 500 Gäste gemischt haben sich auch Promis wie Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U-21-Fußball-Nationalmannschaft, Franziska van Almsick, Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen und der schrille Modezar Harald Glööckler – mit eigener Loge und selbstgestalteten Stühlen für sich und seine Entourage.

Der „wahre“ Star ist aber ein anderer, der fast scheu daherkommt: Harald Wohlfahrt. „Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat“, sagt er leise ins Mikrofon. Donnernder Applaus. Der Drei-Sterne-Koch und seine Helfer haben wieder ein veritables Vier-Sterne-Menü auf die Teller gezaubert: von der geflammten Kabeljauschnitte, über das Duett von gegartem Kalb und Garnele bis hin zur Schokoladenpyramide.

Palazzo Mannheim 2019 - die Fotogalerie















Dazu kommen bestens aufeinander eingespielte Servicekräfte. Und natürlich die insgesamt 35 international renommierten Akrobaten, die die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann weltweit engagiert haben. Staunende Blick werfen die Gäste zu Luftakrobatin Emily Kinch oder dem Trio Bellissimo, das sind Artistinnen, die hochkarätige Akrobatik mit einem Hauch Erotik verbinden. Da ist Dany Daniel, der auf bis zu acht Rollen die Balance hält, oder die zwei Kubaner Leosvel und Diosmani, die eine Stange emporklettern und mit purer Muskelkraft horizontal ihre stählernen Körper präsentieren. Laut Palazzo-Pressesprecherin Annette Müller sind von den rund 60.000 Tickets für die Shows bereits knapp 45.000 weg.