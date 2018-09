Hockenheim. (hab) Carl Benz oder Gottlieb Daimler lagen sicher oft genug fluchend unter ihren Erfindungen. Enzo Ferrari und Ettore Bugatti waren Autonarren der obersten Kategorie. Und ein Adler mit Baujahr 1936, der an der Veranstaltung Oldtimer Affairs in Hockenheim teilnimmt, ist der "Enkel" des Autos, das 1926 zur ersten automobilen Weltumrundung ansetzte.

Wenn Oldtimer erzählen könnten, dann kämen sicher erstaunliche Geschichten ans Tageslicht. Aber auch wenn die Besitzer von Autos, die mindestens 30 Jahre alt sind, ins Reden kommen, kann man spannende, interessante, bisweilen auch lustige Geschichten erwarten. Zum Beispiel von vier Alfa Romeo Oldtimern, von denen aber bislang nur zwei zum Laufen gebracht wurden. Unter den beiden anderen liegt der Besitzer seit Jahren und schraubt und schraubt. In Hockenheim auf dem Platz vor der Zehntscheune parken am kommenden Samstag, 15. September, zwischen 16 und 20 Uhr rund 25 Oldtimer. Die Besitzer stehen den wissbegierigen Besuchern Rede und Antwort. "Wir wollen damit nicht in derselben Liga spielen wie der kürzlich in Schwetzingen stattgefundene Concours d’Elegance", sagt Konrad Sommer, Mitglied des Hockenheimer Marketingvereins. Man wolle Menschen aus der Region anlocken, die sich für historische Automobile interessieren. Hauptsache die Stimmung ist gut: "Mit einem schönen Glas Wein in der Hand bei Livemusik und guten Gesprächen über den Platz flanieren", sagt Sommer. Mehr sei zunächst gar nicht geplant.

Der Hockenheimer Marketingverein hat sich das neue Format einer Oldtimer-Ausstellung ausgedacht und präsentiert es in diesem Jahr zum ersten Mal. Die Initiative ging von den Mitgliedern des HMV-Arbeitskreises "Lebensqualität und Identifikation" aus. Die Veranstaltung soll auch der Belebung der Hockenheimer Innenstadt zugunsten des Einzelhandels und der Gastronomie dienen.

Über Zeitungsannoncen und das Internet hatte der Verein Oldtimer-Besitzer aufgefordert, sich für die Veranstaltung am kommenden Samstag zu melden. Voraussetzung dabei war, einen Oldtimer und die Bereitschaft mitzubringen, sich den Fragen der Besucher zu stellen. Auch sollen Interviews mit den Besitzern der Autos geführt werden, die über Lautsprecher für alle Besucher hörbar sind. Man erhofft sich von der Befragung einige Informationen zum Hobby des Oldtimersammelns und -fahrens, aber auch die eine oder andere witzige Anekdote. "Das älteste Fahrzeug wird ein Wagen der Marke Adler von 1936 sein, das jüngste aus den 1980er-Jahren", verrät Sommer.