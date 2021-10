Von Volker Knab

Oftersheim. Altes Geschirr, Lampen, Fahrräder, Weihnachtsdeko, Klamotten, Kuscheltiere und jede Menge Spielzeug: Die Auswahl beim ersten Oftersheimer Hofflohmarkt am vorgestrigen Samstagvormittag war beeindruckend. Mit mehr als 120 Teilnehmern überstieg die Zahl der Anmeldungen alle Erwartungen des Vereins Lebendiges Oftersheim, der zum ersten Mal einen solchen Hofflohmarkt ausrichtete. Die Premiere bei bestem Herbstwetter kam sowohl bei den Verkäufern als auch bei den Besuchern sehr gut an.

Bis Ende vergangener Woche konnten sich Interessierte für den Flohmarkt anmelden. Um mitmachen zu dürfen, mussten die Teilnehmer über einen eigenen Hof oder Vorplatz verfügen, wo sie ausrangierte Haushaltswaren, Kleidung oder Spielwaren verkaufen konnten. Die Anmeldung erfolgte über die Internetseite des Vereins. Die digitale Karte, die einen Überblick über die Flohmarktstände gab, war nahezu mit roten Punkten übersät. Über einen QR-Code konnten sich die Besucher am Samstag online über das Angebot informieren und die über den ganzen Ort verteilten Stände ansehen.

Taina Klagge bot in der Mozartstraße an, „was sich halt so angesammelt hat“. Foto: len

Oft lagen die jedoch eng beieinander. In manchen Straßen hatten mehrere Anwohner in unmittelbarer Nähe ihre Höfe und Garagen geöffnet. Schon eine Viertelstunde nach dem offiziellen Startschuss des vierstündigen Flohmarkts um 10 Uhr waren die ersten Besucher unterwegs und warfen neugierige Blicke in die Hinterhöfe und Garagen. Zum Beispiel bei Taina und Christian Klagge in der Mozartstraße. Bei ihnen im Angebot: "Was sich bei uns halt so angesammelt hat", erklärte Taina Klagge lachend und deutete auf den im überdachten Hofdurchgang ausgebreiteten Fundus an ausrangierter Kleidung, Spielsachen und Dekorationsgegenständen, darunter Kerzenständer und Skulpturen. Auch selbst gemachte Grußkarten waren dabei, manche davon geschmückt mit Motiven für die Advents- und Weihnachtszeit. "Das ist mein Hobby", erklärte Taina Klagge: "Allerdings biete ich die Karten heute zum ersten Mal auf einem Flohmarkt an." Da der diesjährige Weihnachtsmarkt in Oftersheim abgesagt worden war, hatte sie die Gelegenheit genutzt und sich für den Hofflohmarkt angemeldet.

Die beiden Oftersheimerinnen Angelika Weinlich und Jutta Herz waren schon eine Weile unterwegs, als sie am Stand der Klagges ankamen. "Wir sind so früh unterwegs, weil es jetzt noch nicht so voll ist", meinte Herz. Eine von ihnen hatte schon etwas für ihr Enkelkind gefunden."Hier lässt sich nach Herzenslust stöbern", sagte Weinlich: "Es ist wunderbar, solche Hofflohmärkte sollten regelmäßig stattfinden."

Im Hof von Birgit Roth verkaufte deren Tochter Pelin einen Teil ihrer Spielsachen, darunter ein Schloss, Figuren und ein Puppenhaus. "Sie spielt nicht mehr damit", berichtete die Mutter. Ganz leicht falle es ihr trotzdem nicht, sich von den Spielzeugen zu trennen, räumte die Elfjährige ein. Aber: "So gibt’s Platz und Geld für neue Sachen", meinte die Mutter.

Denise Maecker aus Oftersheim schlenderte mit ihren Kindern über den Flohmarkt. "Ich gucke lieber", erklärte sie lachend. "So bekommt man auch mal einen Eindruck davon, wie schön manche Hinterhöfe sind." Verkäuferin Michaela Holland kannte die Idee bereits aus Plankstadt. "Für den Verkauf ist das super. Man hat ein Dach über dem Kopf und muss die Sachen nicht weit transportieren. Und die Miete entfällt auch", sagte sie.

Ulrike Weckesser und Gordana Herman verhandelten über ein paar Schuhe. Foto: len

Gegen 13 Uhr zogen einige Verkäufer in der Augusta- und der Leopoldstraße bereits eine positive Zwischenbilanz. Miriam Thiel, die ihre Waren gemeinsam mit einer Freundin und ihren Kindern anbot, war mit der Besucherzahl zufrieden und würde jederzeit wieder mitmachen. Einige Häuser weiter freute sich Marion Rehberger, die ebenfalls einen Stand hatte. "Es lief sehr gut. Weihnachtsdeko und Spielsachen gingen besonders gut weg", sagte sie. Rehberger hatte ihren Stand mit ihrem Enkel Colin im eigenen Hof aufgebaut. "Beim nächsten Mal sollte im Vorfeld aber mehr Werbung gemacht werden", betonte sie.

Die Idee für den Hofflohmarkt sei recht spontan aufgekommen, berichtete Kerstin Schnabel vom Verein Lebendiges Oftersheim. Eine Freundin habe ihr von dem Konzept erzählt. Gemeinsam mit Michael Wothe, der bei der technischen Umsetzung und dem Design half, stellte sieden Hofflohmarkt innerhalb kürzester Zeit auf die Beine. Der Verein wurde im Frühjahr 2020 gegründet und versteht sich als Interessenvertretung des örtlichen Handels, Handwerks und Dienstleistungsgewerbes. Durch die Corona-Pandemie war er in seinen Aktivitäten bisher jedoch weitgehend ausgebremst.