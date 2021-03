Oftersheim. (hab) Da könnte was zukommen auf die Stadt Schwetzingen. Angesichts der problematischen Haushaltslage in der Nachbargemeinde Oftersheim gerät die Finanzierung des auf Schwetzinger Gemarkung liegenden Freizeitbads "Bellamar" immer stärker in die Kritik des Oftersheimer Gemeinderats. In der jüngsten Sitzung beschloss das Gremium den kommunalen Haushaltsplan 2021. In den Haushaltsreden der Fraktionen sprach sich dabei erstmals eine Mehrheit von SPD, Grünen, CDU und FDP kritisch gegen die Kosten aus, die Oftersheim jedes Jahr durch Sanierungs- und defizitäre Betriebskosten entstehen. Die Kommune finanziert das Bad zu einem Drittel, die Stadt Schwetzingen übernimmt zwei Drittel der Kosten. Bislang hatten stets nur SPD und Grüne einen Ausstieg aus dem beim Bau des "Bellamar" geschlossenen Vertrag gefordert.

"Wir müssen uns fragen, wie eine dauerhafte Beteiligung am Bellamar im bisherigen Umfang Bestand haben soll", betonte Annette Dietl-Faude (CDU). "Die Äußerungen der CDU zum Bellamar nehmen wir mehr als fröhlich zur Kenntnis", ergänzte Patrick Schönenberg (Grüne). "Wir freuen uns, wenn die CDU eine Mehrheit zum finanziellen Ausstieg aus dem Bad mitträgt", so Jens Rüttinger (SPD). Und auch Peter Pristl (FDP) erklärte: "Große Teile der Bellamar-Finanzierung könnte man sich schenken."

Im Haushaltsplan 2021 schlägt das Freizeitbad immerhin mit Investitionskosten von 620.600 Euro zu Buche, hinzukommen die anteiligen alljährlichen Betriebskostendefizite. Angesichts des Defizits im kommunalen Ergebnishaushalt von 2,56 Millionen Euro und einem Rückgang der liquiden Mittel um 63 Prozent auf 3,5 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres – trotz einer Kreditaufnahme in Höhe von vier Millionen Euro – schrillen bei vielen Räten die Alarmglocken.

"Insbesondere bei den Steuereinnahmen, den Schlüsselzuweisungen des Landes und den kommunalen Einkommenssteueranteilen sind Rückgänge zu verzeichnen", erklärte Rechnungsamtsleiterin Sylvia Fassott-Schneider. Trotz eines "Sparhaushalts" decken die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen. Eigentlich müsse man auch die Ertragsseite verbessern. Aber man sei sich einig, dass die Gemeinde den Bürgern mitten in der Pandemie keine zusätzlichen Lasten aufbürden könne. Leichte Entwarnung gab die Kämmerin jedoch für die Jahre 2023 und 2024.

"Unsere Gemeinde hat ein strukturelles finanzielles Problem. Angesichts dessen darf es keine Denkverbote mehr geben bei Einsparungen", sagte Michael Seidling (FWV) zum aktuellen Haushaltsplan. "Im Prinzip wird hier jedes Jahr dasselbe gesagt. Und jedes Jahr passiert wieder nichts", kritisierte Peter Pristl (FDP). "Ein Wunschkonzert kann gemeindliche Arbeit nicht sein. Um sozial zu sein, bedarf es finanzieller Mittel", betonte Annette Dietl-Faude (CDU).

"Die Probleme gab es bei uns auch schon vor Corona. Wir brauchen mehr Mut und Kreativität", betonte Patrick Schönenberg (Grüne). "Wir liegen in Oftersheim bei der Gewerbesteuerhöhe in der Spitzengruppe im Rhein-Neckar-Kreis. Wir sprechen uns daher gegen Steuererhöhungen in der Gemeinde aus", betonte Jens Rüttinger (SPD).

Am Ende stimmten die Räte einstimmig für den Haushaltsplan und dafür, die Abwassergebühren konstant zu halten.