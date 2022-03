In den Müllsäcken befand sich Material, das wahrscheinlich von einer Dachsanierung stammt. Foto: Gemeinde Oftersheim

Von Stefan Kern

Oftersheim. Klimawandel, weltweites Artensterben, vergiftete Böden und Gewässer: Natürlich gibt es größere Probleme als das illegale Entsorgen von Müll irgendwo im Wald. Lokal kann der Schaden aber hoch sein. Und abgesehen davon werfe es ein Schlaglicht darauf, welche Haltung manche Menschen gegenüber der Natur hätten, sagt die Oftersheimer Umweltreferentin Ulrike Krause. Zu oft lande zu viel Abfall dort, wo er nicht hingehöre.

Dabei geht es Krause sowohl um achtlos weggeworfene Tüten, Plastikbecher, FFP2-Masken oder Zigaretten als auch um den "mit krimineller Energie" entsorgten Müll im größeren Maßstab. Letzteres empfindet sie zunehmend als Ärgernis. Immer wieder würden große Mengen Abfall im Oftersheimer Wald entdeckt. Jüngst wurden rund 20 große Säcke mit Dämmmaterial und Styropor an der Zufahrt zum Golfplatz entlang der B291 gefunden. "Wahrscheinlich stammt das Material von einer Dachsanierung", sagt Krause.

Schwierig findet sie, dass die illegale Entsorgung in der Öffentlichkeit meist als Kavaliersdelikt abgetan wird. So seien die Fasern des Dämmmaterials bei Kontakt gesundheitsgefährdend und dürften nicht in die Umwelt gelangen. Auch für das Grundwasser stelle der Müll ein Risiko dar. Infolgedessen sei auch die fachgerechte Entsorgung durch den Bauhof schwierig. "Alles muss staubdicht verpackt werden. Erst dann kann das Material abtransportiert werden", weiß Krause.

Einfach in der Natur weggeworfen: Spaziergänger entdeckten diese Autoreifen im Wald. Foto: Gemeinde Oftersheim

Erst vor wenigen Wochen hatten Spaziergänger mehr als 20 alte Autoreifen gemeldet. Schlimm findet die Rathaus-Mitarbeiterin, dass die Täter meist ohne strafrechtliche Konsequenzen davonkämen. Die Anzeigen gegen unbekannt verliefen meist erfolglos. "Oft bekommen wir einige Monate später die Nachricht, dass das Verfahren eingestellt wurde", so Krause. "Das kann manchmal schon ein wenig frustrierend sein." Schließlich könne man das Phänomen "wilder Müll" doch auch so deuten, dass dies nicht wenigen Menschen ziemlich egal sei. Anders könne sie sich das nicht erklären.

Laut Tim Heringer, Sprecher der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR), habe das Unternehmen allein 2020 insgesamt 491 Tonnen illegal entsorgten Müll registriert. Im vergangenen Jahr waren es 464 Tonnen. Bei knapp 550.000 Einwohnern sind das etwa 800 Gramm pro Kopf. Klingt wenig, doch macht Kleinvieh bekanntlich auch Mist. Hochgerechnet auf Deutschland und seine knapp 83 Millionen Einwohner, würden somit über 66 Millionen Tonnen Müll illegal in der Natur entsorgt. Krause sind die Zahlen gar nicht mal so wichtig. Ihr geht es ums Grundsätzliche. "Es gehört sich einfach nicht."