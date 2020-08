Von Marion Gottlob

Oftersheim. Mit einem Rollator muss man noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Im Gegenteil: Rollatoren eröffnen älteren Menschen neue Möglichkeiten. Eine Voraussetzung dafür ist der richtige Umgang mit dem Hilfsgerät. Deshalb hat Elisabeth Groß vom Turn- und Sportverein 1895 Oftersheim vor einem Jahr den Rollator-Treff gegründet. "Wer mit dem Rollator beweglich ist, wird wieder glücklicher", sagt sie. Nach ihren eigenen Recherchen gibt es in ganz Deutschland nur noch eine weitere Rollator-Sportgruppe. In Baden-Württemberg ist der Oftersheimer Rollator-Treff wahrscheinlich das einzige Angebot dieser Art.

Rund 15 Teilnehmer zwischen 65 und fast 90 Jahren treffen sich einmal in der Woche für anderthalb Stunden zum Training auf dem TSV-Sportplatz. Jeder hat seinen Rollator dabei. Zuerst prüft die Trainerin, ob das Gerät passend eingestellt ist: Stimmt die Höhe der Griffe? Wenn nicht, können die Nutzer ihren Rollator später im Fachgeschäft einstellen lassen. Die korrekte Justierung des Geräts ist wichtig, damit man aufrecht gehen und stehen kann – soweit das aufgrund von Vorerkrankungen möglich ist.

Anhand von Dehnungsübungen arbeiten die Teilnehmer an der Stellung ihrer Gelenke. Foto: len

Auch bei den ersten Übungen geht es um den aufrechten und entspannten Stand. "Das bedeutet, dass man die Schultern nicht hoch- oder zusammenzieht", erklärt Elisabeth Groß. "Wer aufrecht steht, atmet tiefer und hat auch mehr Kraft." Fast spielerisch korrigieren die Teilnehmer mit Dehnungsübungen ihre Haltung und die Stellung ihrer Gelenke.

Auf den Wegen des Sportplatzes üben sie das Laufen mit dem Rollator. Zu den ältesten Teilnehmern zählt eine 89 Jahre alte Seniorin. "Ich habe nie im Leben Sport gemacht", berichtet sie. "Doch es ist nie zu spät, mit Sport anzufangen." Auch drei Männer sind dabei. Ein Senior kommt eigens aus Plankstadt zu dem Oftersheimer Treff. "Ich bin froh über diese Gruppe, nun kann ich wieder leichter und besser laufen", sagt er.

Viele Senioren ziehen sich zurück, wenn sie einen Rollator als Gehhilfe bekommen sollen. Sie bleiben zu Hause, geraten in die soziale Isolation und bewegen sich immer weniger. So kann ein regelrechter Teufelskreis entstehen. "Der erste Schritt ist am schwierigsten", weiß Trainerin Elisabeth Groß. "Es ist der Entschluss, mit dem Rollator die eigenen vier Wände zu verlassen und mutig und offen nach draußen zu gehen."

Wer diesen Schritt wagt, erfährt bald, dass der Rollator ihm wieder zu mehr Freude am Leben verhelfen kann. "Wenn man sich mehr bewegt, wird der Körper mit mehr Sauerstoff versorgt – man fühlt sich glücklicher", erzählt Groß. Mit der Gruppe übt sie, wie man mit der Gehhilfe die Stufe vom Bürgersteig auf die Straße und zurück bewältigt. Außerdem trainieren sie, wie man mit dem Rollator die Terrassenstufen hoch- oder hinunter steigen kann.

"Dafür braucht es die richtigen Kipp-Bewegungen", sagt Groß. An einem Rollator hat sie alle Bewegungen eingeübt und macht sie vor. Neben Übungen für das Bremsen steht auch Beckenboden-Gymnastik auf dem Programm. Und: Die Teilnehmer üben das Lächeln – auch wenn manche Übungen erst einmal anstrengend sind. "Lächeln wirkt sich auf das eigene Wohlbefinden aus", so Groß.

Am wichtigsten ist aber, dass die Senioren bei der Sache auch Spaß haben. Während der ersten Phase der Corona-Krise hat der Treff vielen Teilnehmern gefehlt. "Alleine überwindet man nicht immer den inneren Schweinehund und übt mit dem Gerät. Doch ohne Training baut der Körper rasch die Muskulatur ab," erklärt Groß. "Und wenn die Korrektur fehlt, können sich Fehlhaltungen einschleichen." Die Trainerin wünscht sich, dass es künftig mehr Rollator-Sportgruppen für Senioren gibt. Sie selbst wird eventuell nach den Sommerferien eine zweite Rollator-Gruppe eröffnen.