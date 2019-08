Oftersheim. (pr/mare) Auf der Baustelle des neuen Rettungszentrum in der Eichendorffstraße in Oftersheim wurde am Montagvormittag um 9.30 Uhr ein verdächtiger Gegenstand bei Aushubarbeiten entdeckt. Da man nicht ausschließen konnte, dass es sich dabei um eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, wurde aus Stuttgart der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) angefordert.

Um kurz nach 12 Uhr wurde der Gegenstand von 3 Mitarbeitern des KMBD in Augenschein genommen. Bei dem Fundstück handelte es sich um eine 20 mal 50 Zentimeter große 8,8 Zentimeter Flak-Granate, bei der der Zünder bereits fehlte.

Mit Sprengstoff war die Granate allerdings noch gefüllt. Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen sperrten das Baustellengelände ab, weshalb die Arbeiten bis um kurz nach 12 Uhr eingestellt wurden. Der Sprengkörper wurde sichergestellt. Die Arbeiten an der Baustelle wurden fortgesetzt. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Update: Montag, 5. August 2019, 14.18 Uhr