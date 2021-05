Von Katharina Schröder und Sophia Stoye

Oftersheim. Eine Vier-Tage-Woche und ein voller Lohnausgleich: Damit wollte die Handwerksfirma Ruchti in Oftersheim mehr Bewerbungen generieren. "Wenn das schiefgegangen wäre, hätten wir ein Riesenproblem gehabt", sagt Geschäftsführer Bernd Röck. Auch ein Jahr nach der Umstellung des Betriebs von der Fünf- auf die Vier-Tage-Woche ist ihm noch anzusehen, dass es ein Kraftakt war.

"Wir waren der erste Handwerksbetrieb hier in der Region, der umgestellt hat", erinnert sich Röck. Ob es inzwischen mehr sind, weiß er gar nicht. "In der Industrie gibt es dieses Modell immer häufiger, da wird es sich durchsetzen", schätzt der Geschäftsführer. Im Handwerk will er sich da noch nicht festlegen. Gerade die ältere Generation traue sich nicht, diesen Schritt zu gehen.

Bei Ruchti stand vor dem Entschluss vor allem ein Problem, mit dem die gesamte Branche zu kämpfen hat: der Fachkräftemangel. "Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, das Handwerk attraktiver zu machen", erklärt der Geschäftsführer. "Und auf die Idee ist in unserer Branche halt noch keiner gekommen." Das sagt Röck nicht ohne Stolz. Sein Betrieb verbindet verschiedene Handwerke, unter anderem gibt es eine Schlosserei, eine Malerei und Lackiererei. Mit den beiden Standorten in Oftersheim und Edingen hat Ruchti Produktionsflächen von knapp 6000 Quadratmetern. Außerdem arbeiten 84 Festangestellte für das Unternehmen, das laut Röck einen Umsatz zwischen acht und zehn Millionen Euro erzielt.

Der Zeitpunkt für die Umstellung auf die Vier-Tage-Woche fiel mitten in den Beginn der Corona-Pandemie. Im März 2020 ging es los. "Eigentlich war das alles ganz anders geplant", erzählt Röck. "Wir haben sogar einen Image-Film gedreht mit der Stimme von Bruce Willis, das war ganz schön aufwendig." Eigentlich sollte der Film eine Kinowerbung werden, aber die Kinos wurden ja bald geschlossen. Langsam gehe die Strategie aber trotzdem auf. Bei Ruchti gehen mehr Bewerbungen ein. "Wir haben einen extrem großen Zulauf mittlerweile", sagt Röck. Während die Firma vor der Umstellung etwa 40 Bewerbungen im Jahr erhielt, bekomme sie diese Zahl nun wöchentlich. "Aber ich will das nicht nur auf die Vier-Tage-Woche schieben", will der Geschäftsführer beschwichtigen. "Das hängt auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen."

Trotzdem, das erste Jahr der Umstellung sei "bitter" gewesen. "Wir haben ja nichts am Gehalt verändert", führt Röck aus. "Das heißt, die Mitarbeiterkosten sind direkt um rund zwölf Prozent gestiegen und wir hatten schlagartig Personalmangel." Nach rund einem Jahr pendele sich die Lage ein, das finanzielle Minus gleiche sich langsam aus. "Aber das war schon ein großes Risiko", sagt Röck. Denn der Schritt war unumkehrbar. "Die Mitarbeiter hatten neue Arbeitsverträge, die Lohnkosten waren nicht mehr reduzierbar", führt er aus. "Ich wollte zwar nicht zurückrudern, aber ich hätte es auch nicht gekonnt."

Die Angestellten bei Ruchti haben heute einen Arbeitstag von neun Stunden und arbeiten in wechselnden Schichten von Montag bis Donnerstag oder von Dienstag bis Freitag. So ist der Betrieb ganz regulär werktags immer besetzt. Gebunden ist trotzdem niemand an die Vier-Tage-Woche. "Es gibt auch Mitarbeiter, die fünf Tage die Woche arbeiten", erzählt der Geschäftsführer. "Die bekommen dann zehn Prozent mehr Lohn." Aber auch hier bleibt das Unternehmen flexibel. Mitarbeiter können spontan mal fünf Tage und mal vier Tage arbeiten, sagt er, festlegen müsse man sich nicht. "Ich glaube, inzwischen haben wir wirklich jedes Arbeitszeitmodell, das es gibt", sagt Röck und muss lachen. Ein Zeichner des Unternehmens arbeite sogar regulär von Barcelona aus, und das schon vor Corona-Zeiten. "Er hat seine große Liebe dort kennengelernt, dann haben wir das eben so geregelt", sagt Röck und schmunzelt dabei. Belegen könne er es nicht, aber Röck hat den Eindruck, dass seine Mitarbeiter produktiver geworden sind. Es sei immer die Frage, ob man Arbeit, die man in 60 Stunden macht, nicht auch in 40 schafft, wenn man einfach produktiver ist. "Das sagen auch Studien, die große Agenturen wie Apple zur Vier-Tage-Woche gemacht haben", sagt er.

Das Betriebsklima sei gut, aber anfangs habe man ihm nicht geglaubt, als er die Umstellung auf die Vier-Tage-Woche vorstellte. "Die haben alle gedacht, ich habe ein Riesenmodell gefunden, mit dem ich Geld sparen kann", erinnert sich Röck. Zu Beginn sei die Belegschaft skeptisch gewesen. Dabei sei das Prinzip der Vier-Tage-Woche lediglich durch die firmeninterne Suche nach einer Perspektive für die Zukunft entstanden.

"Die Idee kam von mir", erzählt Tobias Schmid, Schlossereimeister bei Ruchti. "Wir saßen als Abteilungsleiter zusammen und haben überlegt, wie wir neue Mitarbeiter gewinnen können." Da inzwischen für viele die Freizeit und "Work-Life-Balance" wichtiger sei als ein hohes Gehalt, sei man auf das Prinzip der Vier-Tage-Woche gekommen.

"Für mich funktioniert das Prinzip super", so Schmid. In der Vergangenheit habe er regelmäßig Überstunden gemacht und am Tag bereits wie jetzt neun statt acht Stunden gearbeitet. Auch in Schmids Abteilung sei die Begeisterung durchweg da gewesen. Inzwischen ist für den Schlossereileiter die Arbeitsbelastung deutlich zurückgegangen – dank der neuen Mitarbeiter, die seit März letzten Jahres dazugewonnen werden konnten. "Natürlich kommt es auch mal vor, dass Arbeit liegen bleibt, wenn wir wahnsinnig viel zu tun haben", erklärt der Abteilungsleiter, aber durch die geregeltere Belastung habe man auch mehr Zeit und Energie zur Verfügung, um seine Arbeit zu erledigen.

"Ich merke, wie ich produktiver bin, weil ich drei Tage zur Erholung habe", so Schmid. "Wahrscheinlich bleibt deshalb auch nicht so viel Arbeit liegen." Der 39-Jährige hat immer freitags frei, statt aber zu Hause die Füße hochzulegen, ist er auch an seinem offiziell freien Tag in der Werkstatt – nur nicht in seiner Funktion als Schlosserei-Leiter. Mit seinem nebenberuflichen Unternehmen stellt er Ausrüstungsteile des akademischen Fechtens für Studentenverbindungen her und das in der Ruchti-Werkstatt. Der 39-Jährige war selbst in seiner Studienzeit bei einer Verbindung in München, dadurch kam er auf die Idee dieses außergewöhnlichen Nebenerwerbs. "Das ist für mich keine Arbeit – eher wie ein Hobby", erklärt der Abteilungsleiter aus Oberbayern schmunzelnd.

Manche seiner Mitarbeiter nutzen den zusätzlichen freien Tag ähnlich: "Wir haben zum Beispiel einen Schlosser, der macht in seiner Freizeit kleine Kunstgegenstände, und ein anderer Mitarbeiter hat sich gerade ein Haus gekauft und arbeitet dort." Die restlichen Kollegen würden sich in ihrer Freizeit erholen oder – wie ein passionierter Angler und Mitarbeiter Schmids – ihrer persönlichen Leidenschaft nachgehen. "Alles ist dabei."

Die Freunde des 39-Jährigen – die meisten arbeiten auch im handwerklichen Bereich – seien erst einmal erstaunt gewesen, als sie hörten, dass er nun nur noch eine Vier-Tage-Woche habe: "Die konnten sich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll", erzählt er. Diejenigen seiner Bekannten, die in einer leitenden Position arbeiten, hätten dem Schlosser zufolge sogar etwas Sorge gehabt, dass ihre Mitarbeiter deshalb zu Ruchti wechseln könnten.

"Es ist das Modell der Zukunft, weil die Einstellung der jungen Leute inzwischen ganz anders ist", ist Schmid auch nach über einem Jahr der Einführung überzeugt. Lange habe man die Vier-Tage-Woche in der Handwerksbranche – im Gegensatz zur Industrie – nicht bieten können, aber in den nächsten 10 bis 15 Jahren werde sich das Prinzip durchsetzen. "Zwar war auch bei uns am Anfang die Skepsis groß, ob wir überhaupt die ganze Arbeit hinkriegen", erzählt der 39-Jährige, "aber inzwischen hat sich gezeigt: Es geht tatsächlich".