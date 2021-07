Oftersheim. (stek) Was das Ziel anging, waren sich die Gemeinderäte einig. Man werde alles tun, so der Tenor am Ratstisch, um Kindergärten und Schulen auch während der Corona-Pandemie zu sicheren Orten zu machen. Dazu gehörten auch Luftfilteranlagen, erklärten die Grünen und stellten einen Antrag zur Anschaffung solcher Geräte. Doch das Thema polarisierte so sehr, dass die Oftersheimer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung fast eineinhalb Stunden darüber diskutierten. Am Ende stand jedoch ein klarer Entscheid: Nach Beendigung eines Testlaufs mit vier Geräten, der zurzeit an den beiden Oftersheimer Grundschulen läuft, kann die Verwaltung je nach Bedarf darüber entscheiden, ob sie mobile Luftfilteranlagen anschafft. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, maximal 120 Geräte zu kaufen und stellte dafür eine halbe Million Euro zur Verfügung. Damit könnten alle Unterrichtsräume in beiden Schulen und alle Räume der Kindergärten mit jeweils zwei Luftreinigern ausgestattet werden.

Bürgermeister Jens Geiß war schon im Vorfeld klar, dass dieses Thema für viel Gesprächsstoff sorgen würde. Das liege auch daran, dass weder Land noch Bund klare Ansagen machten. Vor allem in Bezug auf die verfügbaren Fördermittel stochere die Gemeinde im Nebel. Zwar stünde die Aussage im Raum, dass mobile Luftfilter bis zu 50 Prozent und festinstallierte Raumlufttechnische Anlagen (RLT) sogar bis zu 80 Prozent gefördert werden können. Doch die genauen Bestimmungen seien unklar. Im schlimmsten Fall bekäme die Gemeinde gar keine Förderung. In den nun gefassten Beschluss des Gemeinderats wurde ein Passus eingearbeitet, der das verhindern soll. Doch ob diese Rechnung aufgeht, könne niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, betonte der Bürgermeister.

Den Gemeinderäten zufolge wären RLT-Anlagen die bessere und deutlich nachhaltigere Lösung. Doch eine rechtzeitige Installation bis zum Herbst oder Winter sei nicht möglich. Bürgermeister Jens Geiß hofft, mit dem Probelauf der mobilen Luftfilter auch endlich Klarheit darüber zu bekommen, wie viel Lärm diese Geräte erzeugen. Eine Lärmbelastung von 35 Dezibel sei möglich. Es gebe Studien, die eine mögliche Lern- und Konzentrationsstörung ab 40 Dezibel konstatieren. "Das könnte uns noch Probleme machen. Vor allem wenn in einem Raum zwei Geräte für eine effektive Luftreinigung notwendig würden", sagte Geiß.

Es sei wichtig, jetzt eine Entscheidung zu treffen, betonte Patrick Schönenberg (Grüne). "Bei allen Risiken und Unwägbarkeiten, das sind wir den Kindern und Eltern schuldig." Ein erneuter Lockdown mit Schulschließungen sei keine Option. Die meisten Räte sahen das ähnlich. Bei fünf Enthaltungen stimmten sie mehrheitlich für die Ermächtigung der Verwaltung zum Kauf der Luftfilter. Wenn es nach dem Testlauf grünes Licht gibt, könnte die Verwaltung schon ab Ende nächster Woche aktiv werden.