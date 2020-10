Von Stefan Kern

Oftersheim. Der Ausgang dieser Abstimmung dürfte niemanden überrascht haben. Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl am 14. März 2021 haben die SPD-Delegierten des Wahlkreises Schwetzingen (Wahlkreis 40) ihre Kandidaten bestimmt. Bei der Abstimmung in der Oftersheimer Kurpfalzhalle votierten 59 von 60 Delegierten dafür, den amtierenden SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born wieder ins Rennen zu schicken. Er sitzt seit 2016 für die SPD im Stuttgarter Landesparlament. Auch sein Zweitkandidat, der Schwetzinger SPD-Stadtrat Simon Abraham, erhielt deutlichen Zuspruch: Er wurde bei zwei Enthaltungen und vier Gegenstimmen mit 54 Ja-Stimmen gewählt.

Ein starkes Ergebnis, das Born und Abraham als Vertrauensbeweis und Auftrag ihrer Parteigenossen verstanden. Das Kandidaten-Duo versprach, sich für die SPD in die Bresche zu werfen. Unter dem Motto "Das Wichtige jetzt" werde man alles tun, um der SPD als "Stimme der Solidarität" Gehör zu verschaffen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Nezaket Yilderim, die bei der Bundestagswahl 2021 für die SPD im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen antritt, nahm Born das Mikro auch schon selbst in die Hand. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in der Region müssen solche Veranstaltungen derzeit eben etwas schneller ablaufen.

In etwas mehr als 20 Minuten handelte Born fast alle thematischen Schwerpunkte der SPD im Land ab und machte den Sozialdemokraten klar, was sich ändern müsse. Der Markenkern der SPD sei die Solidarität, betonte Born. Das Ziel: eine Gesellschaft, in der sich niemand ausgegrenzt fühle. "Alle sollten die gleichen Chancen haben, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten", sagte er.

Seine Themen: bezahlbarer Wohnraum, beitragsfreie Kindertagesstätten, Jobs mit Zukunftsperspektive, "ein Klimaschutzgesetz, das seinen Namen auch verdient" und ein neues Verständnis von Mobilität. Der grün-schwarzen Landesregierung stellte Born dabei in allen Punkten ein miserables Zeugnis aus. In Baden-Württemberg werde pro Tag eine Fläche von sieben Fußballfeldern für den Bau genutzt – und doch seien die Mieten im Land noch immer sehr hoch. Er monierte, dass Kitas nicht beitragsfrei sind und Universitäten wieder Studiengebühren erheben. Dabei sei jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg armutsgefährdet, so Born.

Beim Zusammenführen von Wirtschaft und Ökologie sei die derzeitige Landesregierung "ein Totalausfall". "Diese Regierung steht der Zukunft im Weg", kritisierte Born. "Auch, weil sie den Menschen im Land nicht zuhört." Letztere seien oft schon viel weiter als die Landesregierung. Beim Thema "Solidarität" hat Daniel Born vor allem Familien mit Kindern und Alleinerziehende im Blick. "Wir müssen endlich wieder vorwärtskommen, und zwar, ohne jemanden zurückzulassen", betonte er. Für ihn sind Kita-Gebühren nichts anderes als "eine Art Familiensteuer", die abgeschafft gehöre. Natürlich nicht auf Kosten der Kommunen. "Das müssten das Land und der Bund stemmen", sagte Born.

In seiner Rede ging der Landespolitiker aber auch auf einige lokalpolitische Themen ein. So bekannte er sich deutlich zum Erhalt des Waldgebiets im Gewann "Entenpfuhl" und der Kollerfähre in Brühl. Die schwarz-grüne Landesregierung bestehe für ihn aus "zwei konservativen Parteien, die kein Zukunftsversprechen mehr bereithalten", so Born.

Das sieht auch Simon Abraham so. Egal, auf welches politische Feld man blicke: "Die Bilanz der vergangenen Jahre ist verheerend", betonte er. Nun sei es an der SPD, für mehr Lehrer, beitragsfreie Kitas, gleiche Bildungschancen und einen wirksamen Klimaschutz zu sorgen. Abraham sprach sich auch für eine medizinische Versorgung aus, die nicht am Profit ausgerichtet sei, sowie für ein 365-Euro-Jahresticket im öffentlichen Nahverkehr. "Eine andere Politik ist möglich", versprach er.

Bei den Delegierten kam das gut an. Der 18-jährige Julian Raddatz war bis dato noch kein SPD-Mitglied und als Gast vor Ort. Er entschied sich sogar dafür, seinen SPD-Mitgliedsvertrag an Ort und Stelle zu unterschreiben. "Die SPD mit ihrer Ausrichtung auf Solidarität ist die richtige Partei für mich", erklärte er.