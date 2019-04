Oftersheim. (pri/mün) Seit dem späten Mittwochnachmittag sind in Oftersheim die Freiwillige Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz. Teile einer Mauer des Gemeindemuseums sind eingestürzt. Die Scheune steht direkt an einer Baugrube, in die das Mauerwerk fiel. Von Verletzten ist nichts bekannt.

Weitere Informationen folgen.