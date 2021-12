Die aus Oftersheim stammende Weitspringerin Malaika Mihambo wurde in diesem Jahr Olympiasiegerin. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim. Er hat sich 2021 anders vorgestellt, besser als das Vorjahr. Stattdessen macht sich beim Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß während des Rückblickgesprächs mit der RNZ Frust breit. Denn auch der Verwaltungschef hatte gehofft, dass mit dem Impfstoff das Coronavirus besiegt wird. Nun muss sich Geiß auch im neuen Jahr mit der Pandemie und ihren Auswirkungen herumschlagen. Sorgen bereiten ihm die Aufmärsche von Querdenkern und Impfgegnern. "So viel Widerstand gegen die Wissenschaft habe ich nicht erwartet." Inzwischen spricht sich Geiß auch öffentlich für die Impfpflicht aus.

Dass es dem Bürgermeister die Stimmung nicht komplett verhagelt hat, liegt an einigen positiven Nachrichten in den vergangenen Monaten. Allen voran das Olympiagold von Weitspringerin Malaika Mihambo. Die Weltklasseathletin, die bis heute für den TSV Oftersheim startet, wurde vor wenigen Tagen zudem zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gekürt. "Viel weiter geht es nicht mehr nach oben", freut sich Geiß. Er schätzt nicht nur die Sportlerin, sondern auch den Menschen Mihambo. "Sie hat ihr Herz auf dem rechten Fleck".

Die Theodor-Heuss-Schule hat in diesem Jahr den Ganztagsbetrieb aufgenommen. Foto: Lenhardt

Einen Haken im Pflichtenheft setzen konnte Geiß bei der Theodor-Heuss-Schule, die den Ganztagsbetrieb aufgenommen hat. Ganz so weit ist es beim Rettungszentrum wegen leichter Baumängel noch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr muss also noch einige Wochen von ihrem alten Standort aus operieren. Doch unterm Strich, so sieht es zumindest der Bürgermeister, sei der Neubau des Rettungszentrums eine Erfolgsgeschichte.

Das im Juli übergebene Rettungszentrum ist noch immer nicht ganz fertig. Foto: Lenhardt

Das habe viel damit zu tun, dass der Kostenrahmen weitgehend eingehalten wurde. Am Ende schlägt das Gesamtprojekt voraussichtlich mit 6,7 Millionen Euro zu Buche. Gewiss sei es ärgerlich, dass ausgerechnet hier ein Problem auftrat. "Das Problem ist aber bald behoben, sodass die Feuerwehr ihr neues Domizil demnächst beziehen kann", verspricht Geiß.

Zufrieden ist der Bürgermeister mit dem Tempolimit. Die Begrenzung auf innerörtlich 30 Stundenkilometer hat ihn fast während seiner ganzen ersten Amtszeit begleitet. Sogar schon als CDU-Gemeinderat unter Bürgermeister Helmut Baust gab es Diskussionen. Vor allem für die Heidelberger Straße erwies sich ein Tempolimit weit schwieriger als gedacht.

Mehr Lebensqualität erhofft sich die Gemeinde durch das Tempolimit von 30 km/h im Ort, wie auf dem Bild in der Heidelberger Straße. Foto: Lenhardt

Wobei es nun müßig sei, den rechtlichen Hickhack rund um kommunale-, Kreis- und Landesstraßen einmal mehr aufzurollen, erklärt der Bürgermeister. "Wichtig ist, dass es endlich geklappt hat." Die 30-Stundenkilometer-Regel sei ein riesiger Schritt für mehr Lebensqualität. In die gleiche Kategorie gehört für ihn auch die Entwicklung der Theodor-Heuss-Schule zu einer Ganztagsschule. "Sowohl für die Bildungsgerechtigkeit als auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das ein Meilenstein", sagt Geiß. Angefangen habe man mit drei ersten Klassen im Ganztagsbetrieb. Und schon jetzt zeichne sich ab, dass die Nachfrage hoch ist und es in Zukunft wohl knapp werden könnte. Und natürlich werde man die Friedrich-Ebert-Schule nicht vergessen. Diese Grundschule bleibt im Halbtagsbetrieb, wird aber gerade digital auf Vordermann gebracht. Leider nehme das mehr Zeit als erwartet in Anspruch, sagt Geiß. Bei Klassenzimmern mit einer oder zwei Steckdosen sei eine vollständige Digitalisierung ein durchaus hürdenreiches Unterfangen.

Einige Hürden erwartet der Bürgermeister auch bei der geplanten Neubaustrecke der Bahn zwischen Mannheim und Karlsruhe. Der Personen- und Güterverkehr werde zunehmen und entsprechend müsse die Infrastruktur angepasst werden. Der Ausbau mit zwei Gleisen sei unstrittig, so Geiß. Doch dringt er gemeinsam mit seinen Bürgermeisterkollegen in der Region darauf, dass Anwohner vor Lärm geschützt werden. "Die Belastung ist jetzt schon hoch, sie darf auf keinen Fall noch höher werden." Deshalb müsse der Ausbau, so Geiß, im besten Fall ab Mannheim bis südlich von Hockenheim unterirdisch mit Tunneln geplant werden. Ja, das sei teurer, räumt der Bürgermeister ein, doch langfristig überwögen die Vorteile.

"Nur eine attraktive und lebenswerte Gemeinde ist auch eine prosperierende Gemeinde", ist Geiß überzeugt. Dazu passt, dass die Kommune für das Sanierungsprogramm Ortsmitte II gerade einen knapp 2,2 Millionen Euro schweren Förderbescheid bekam. Damit werden private Erneuerungsmaßnahmen mit 25 Prozent, maximal 25.000 Euro, bezuschusst. Für historisch oder städtebaulich bedeutende Gebäude erhöht sich die Förderung je nach Maßnahme auf 35 Prozent, maximal 35.000 Euro.

Ob Geiß eine zweite Amtszeit anstrebt, lässt er noch offen. Die Bürgermeisterwahl ist für 18. September 2022 angesetzt, und bislang hat sich Geiß öffentlich nicht positioniert. Er verspricht aber, sich im Rahmen des digitalen Neujahrsempfangs am Sonntag, 16. Januar, 18 Uhr (auf www.oftersheim.de), dazu zu äußern. Mehr als eine Woche später wird Geiß’ Stellvertreter Roland Seidel (Freie Wähler) verabschiedet. Er saß 53 Jahre unter vier Bürgermeistern am Ratstisch und prägte die Kommune wie nur wenige. Seidel sagt bei der ersten Sitzung 2022 am 25. Januar der Lokalpolitik Adieu.