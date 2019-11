Von Stefan Kern

Oftersheim. Erst seit wenigen Tagen in Betrieb, wird in der Werkstatt der Lebenshilfe Heidelberg in der neuen „Filiale“ im Oftersheimer Gewerbepark Hardtwald schon kräftig gewerkelt. Fast 300.000 Euro hat die Lebenshilfe in die Halle investiert, die jedoch nur als Übergangslösung dient. Da der zentrale Standort in Hockenheim aus allen Nähten platze und saniert werden müsse, habe ein Teil des Personals ausweichen müssen, erklärte Wolfgang Thon, der geschäftsführende Leiter der Werkstätten.

Mit über 200 Mitarbeitern sei die Werkstatt für behinderte Menschen in der Rennstadt überbelegt. Und dass sie schon 30 Jahre auf dem Buckel habe, mache die Sache nicht leichter. Daher hat die Lebenshilfe Heidelberg bereits vor einigen Jahren entschieden, den Standort Hockenheim zu sanieren und zu vergrößern. Ein Projekt, das jedoch nur möglich ist, wenn ein Teil der Belegschaft übergangsweise an anderer Stelle tätig ist.

Und da bot sich die Halle im Gewerbegebiet Hardtwald geradezu an. Der Rhein-Neckar-Kreis nutze sie ab Dezember 2015 für einige Zeit als Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Das ist vorbei. Stefanie Jansen, die Sozialdezernentin des Kreises, freute sich, dass in der Halle nun rund 80 behinderte Menschen arbeiten können. Das sah auch der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß so.

Jansen lobte, dass sich die Gemeinde für das gemeinsame Ansinnen der Lebenshilfe und des Kreises sehr kooperativ gezeigt habe. Für Geiß eine Selbstverständlichkeit. „Es ist die zentrale Aufgabe der Politik, sich um die Schwächeren zu kümmern“, sagte der Bürgermeister. Geiß erinnerte sich noch an die Jahre 2015 und 2016, als in der Halle bis zu 300 Menschen untergebracht wurden. Eine schwierige Situation, die der Kreis aber gut gemeistert habe.

Für Wolfgang Thon ist das Provisorium ein Glücksfall. Denn ohne diese Ausweichmöglichkeit seien die Pläne für Hockenheim nicht umsetzbar gewesen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll der Standort wieder auf Vordermann gebracht werden. Spätestens dann, so Thon, werde die Lebenshilfe Oftersheim wieder verlassen. Wobei nicht sicher ist, dass sich darüber auch alle freuen. Beim RNZ-Besuch herrschte eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, und die Mitarbeiter schienen sich sehr wohl zu fühlen. Konzentriert wurden Bypass-Ventile für die Firma Bosch zusammengesetzt oder die Netze für die Tennisplatzabzieher zurechtgeschnitten, stabilisiert und in ein Aluprofil montiert.

Thon übertrieb nicht, als er sagte: „Wir decken eine enorme Bandbreite an Serviceleistungen für Industrie und Handwerk ab.“ Es sind vor allem die Bereiche Metallverarbeitung, Montage und Konfektionierung, Elektronik und Gartenbau. Gerne könnten sich auch die benachbarten Betriebe im Gewerbepark Hardtwald an die Lebenshilfe wenden. Ein Manko ist der Geräuschpegel: Wegen der Nahverkehrsanbindung ist es in der Halle recht laut. Das Problem sei bereits angegangen worden, sagte Thon, der auf eine baldige Lösung hofft.