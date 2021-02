Oftersheim. (stek) Ist die Verwaltung in Oftersheim gut aufgestellt? Und wie effizient sind die Abläufe im Rathaus? Aufschluss darüber soll eine umfassende Organisationsuntersuchung und Stellenbedarfsanalyse geben, die der Gemeinderat jetzt auf Antrag der CDU-Fraktion bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung in Auftrag gegeben hat. Die Kosten für die Expertise werden auf 40.000 bis 48.000 Euro geschätzt.

Wie CDU-Rätin Annette Dietl-Faude argumentierte, habe die Verwaltung seit 2004, dem Jahr der letzten Untersuchung, einen erheblichen Wandel erfahren. Nun sollen Synergieeffekte ausgelotet und anhand der Ergebnisse die Grundlagen für Personalentscheidungen verbessert werden. Vertreter anderer Fraktionen sprachen von "einer guten Sache" und "einer Chance". Lediglich Jens Rüttinger (SPD) konnte dem Antrag nicht viel Gutes abgewinnen. Die Analyse sei eine Momentaufnahme, welche für die Zukunft wenig Aussagekraft habe, und somit als Steuerungsinstrument überschätzt werde.

Wie in der Gemeinderatssitzung bekannt wurde, stellt die Kommune jährlich 40.000 Euro für "Repräsentation und Partnerschaft" im Haushalt zur Verfügung. Das Geld wird in Neujahrsempfänge, kleine Geschenke für Mitarbeiter und runde Geburtstage ab dem 80. Lebensjahr oder Ehrungsveranstaltungen investiert. Und das müsse die Kommune auch leisten, sagte Patrick Schönenberg von den Grünen. Dennoch sei der Etatposten zu üppig dimensioniert. Schönenberg schlug vor, die Mittel auf 25.000 Euro pro Jahr zu reduzieren. Laut der Gemeindeprüfanstalt lägen die durchschnittlichen Kosten in diesem Bereich bei 1,30 bis 2,50 Euro pro Einwohner. Oftersheim liege seit Jahren stets über 2,50 Euro. Und oft würden die Ausgaben auch diesen Rahmen sprengen.

So wurden 2019 fast 66.000 Euro ausgegeben, was pro Einwohner fast 5,20 Euro ausmacht. Wobei Schönenberg einräumte, dass die Verwaltung die Mehrkosten schlüssig begründen konnte. Sollten die Ausgaben erneut außerplanmäßig steigen, "kann der Gemeinderat ja nachträglich beschließen", so der Grünen-Politiker. Peter Pristl (FDP) sah in dem Antrag keine Vorteile. Hierfür müssten eher Inhalte dieses Haushaltspostens gestrichen werden. Am Ende aber stimmte der Rat dem Wunsch der Grünen zu.