Oftersheim. (stek) Eine stramme Tagesordnung mit klassischen lokalpolitischen Themen hat der Oftersheimer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung abgearbeitet.

> Lärmaktionsplan: Einstimmig und ohne größere Diskussionen verabschiedeten die Gemeinderäte die Endfassung des Regelwerks. Endlich, so der Tenor quer durch alle Fraktionen, habe man ein Werkzeug in der Hand, um den Lärm zu reduzieren. Laut Bürgermeister Jens Geiß wird sich die Gemeinde bald auf den Weg in Richtung Tempo 30 machen. Im Grunde müssten dazu nur noch die übergeordneten Behörden zustimmen. Wann genau dies der Fall sei, wisse er zwar nicht, "aber sicher noch in diesem Jahr".

CDU-Vertreterin Annette Dietl-Faude freute sich, dass Oftersheim nun auf der Zielgeraden sei, um für mehr Ruhe sorgen zu können. Das sahen Michael Seidling (FWV), Patrick Alberti (Grüne), Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD) und Peter Pristl (FDP) genauso. Zumal, wie Alberti ergänzte, der Krach krank mache. Pristl merkte, an, dass das Tempolimit auch kontrolliert werden müsse, "auch und gerade nachts".

> Feuerwehr: Wie der Gemeinderat dürfen nun auch die Brandschützer digital tagen. Das gilt vor allem für die Jahreshauptversammlung. Einstimmig gab der Gemeinderat das Plazet für den Wunsch der Wehr. Alternativ und analog kann die Jahreshauptversammlung auch verschoben werden, jedoch maximal um ein Jahr.

> Gemeindepark und Lessingplatz: Und auch hier ging es um den Lärm. Die Unruhe im Gemeindepark und auf dem Lessingplatz ist lange bekannt und wurde schon öfter diskutiert. Bereits vor knapp zwei Jahren erteilte die Gemeinde ein Aufenthaltsverbot für die beiden Orte nach Sonnenuntergang. Doch nun habe sich herausgestellt, dass dieses Kriterium zu ungenau sei und von der Justiz in dieser Form nicht akzeptiert werde, sagte Bürgermeister Geiß.

Deshalb wolle die Verwaltung das Verbot ab 22 Uhr durchsetzen. Der Beschluss bereitete den Gemeinderäten keine Freude. Patrick Schönenberg von den Grünen bemängelte, dass die Sonnenuntergang-Entscheidung suboptimal gewesen sei. Damals stand aber auch 20 Uhr als potenzieller Beginn für das Aufenthaltsverbot zur Diskussion. Der Sonnenuntergang war ein Kompromiss, um diese frühe Uhrzeit zu verhindern. Jens Rüttinger (SPD) monierte, dass die Gemeinde den Jugendlichen einmal mehr nur sage, wo sie sich nicht aufhalten dürften und nicht, wo sie es dürften. Die Verwaltung habe zum Wohle der Anwohner für Ruhe zu sorgen.

Doch zugleich müsse die Gemeinde den Jugendlichen auch Alternativen aufzeigen. "Darüber müssen wir hier reden", so Rüttinger. Am Ende stimmte der Rat der Verwaltungsvorlage zu. Danach dürfen der Gemeindepark und der Lessingplatz nur zwischen 8 bis 22 Uhr genutzt werden.

> Auftrag erteilt: Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat die rund 2,3 Millionen Euro schwere Vergabe von Straßen- und Kanalarbeiten im Rahmen der Sanierung der Mannheimer Straße erteil. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich noch knapp zwei Jahre hinziehen.

> Darlehen wird getilgt: Einstimmig beschloss der Gemeinderat, einen Kredit der KfW-Bankengruppe über derzeit 108.000 Euro mit einem Zinssatz von etwas mehr als drei Prozent zurückzuzahlen. Nach der Tilgung beträgt der Schuldenstand der Gemeinde noch zwei Millionen Euro oder genau 163,48 Euro je Einwohner.

> Elternbeiträge: Selbstverständlich erschien den Gemeinderäten der Beschluss, den Eltern von Kindergartenkindern die Beiträge für die Monate Januar und Februar zurückzuerstatten. Grund dafür seien die coronabedingten Schließzeiten von 16. Dezember bis 21. Februar, erklärte Geiß. Für Eltern, die keine Leistung erhalten hätten, dürfe es natürlich auch keine Gebührenbelastung geben, stimmte der Liberale Pristl stellvertretend zu. Für die Kinder in der Notbetreuung wird es eine tagesgenaue Abrechnung geben.