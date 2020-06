Von Karin Katzenberger-Ruf

Oftersheim/Rhein-Neckar. Durch Kiefernwälder wandern und Sand unter den Füßen spüren: Das sind Urlaubsgefühle, die wir in diesem Jahr vielleicht eher zu Hause erleben werden und zum Glück auch können. Es muss also nicht Südfrankreich sein, wenn Ausflugsziele wie die Binnendünen in Oftersheim quasi vor der Haustür liegen.

Entstanden sind die Dünen vor rund 10.000 Jahren nach der letzten Eiszeit. Erdgeschichtlich gesehen ist das noch nicht allzu lange her. Da wir uns immer mehr auf sommerliche Hitzewellen mit Rekordtemperaturen gefasst machen müssen, ist ein Ausflugsziel, das seinen Ursprung in der Eiszeit hat, gerade richtig. Die Binnendüne in Oftersheim umfasst rund 48 Hektar und ist am sogenannten "Feldherrenhügel" rund 21 Meter hoch. Der Rundweg durch das Naturschutzgebiet ist über drei Kilometer lang. Dort wachsen Pflanzen wie Karthäusernelke, Golddistel oder rundblättrige Glockenblumen, es kommen aber auch Insekten mit außergewöhnlichen Namen vor. Zum Beispiel der "Ameisenlöwe", aber auch die "Gefleckte Keulenschrecke" oder die "Blauflügelige Ödlandschrecke" – die es 2010 zum "Insekt des Jahres" gebracht hat.

Welche Tiere könnte man sonst noch auf den Dünen von Oftersheim antreffen? Zum Beispiel Rinder, Esel, Schafe und Ziegen, die sozusagen für die natürliche Pflege im Naturschutzgebiet sorgen. Ihnen sollte man nicht zu nahe kommen und vor Ort Hunde bitte an der Leine führen. Auch darauf weisen Schilder auf dem Gelände hin.

Dass man vor Ort keine Pflanzen pflücken oder gar ausgraben sollte, versteht sich eigentlich von selbst. Ansonsten einfach die Informationstafeln beachten, die auch darüber Auskunft geben, warum auf dem Boden von Oftersheim vor allem der Spargel gut gedeiht und Getreide wie Roggen. Früher spielten auch Tabakpflanzen in der Gegend noch eine wichtige Rolle. Es ist wieder so ein herrlicher Frühsommertag, an dem ein Ehepaar aus Heidelberg mit den beiden Kindern auf der Binnendüne von Oftersheim spazieren geht. Auch weil man die Kleinen da einfach mal "springen lassen" kann.

Info: https://m.tourismus-bw.de/Media/Touren/Lebensader-Oberrhein-Wanderung-durch-die-Oftersheimer-Duenen