Von Stefan Kern

Oftersheim. Leicht haben es sich die Gemeinderäte bei dieser Entscheidung nicht gemacht. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten sie für die Verlegung von sogenannten Leerrohren in der Robert-Koch-Straße und Röhlichstraße. Die Leerrohre sollen einen späteren Ausbau des Glasfasernetzes erleichtern - wenn es denn kommt. Die Verlegung dieser Rohre kostet die Gemeinde rund 63.000 Euro. Viele Räte sahen darin eine Grundsatzentscheidung mit erheblichem Risiko. Sie zweifelten daran, ob Glasfaser tatsächlich die Zukunft ist, oder ob sich am Ende doch Mobilfunknetze wie 5 G oder eine ganz andere Technik durchsetzen.

In Bezug auf diese beiden Straßen hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Dezember die Demontage des Freileitungsnetzes und das Aufstellen neuer Lichtmasten durch den Stromversorger Netze BW beschlossen. "Da der Boden sowieso aufgemacht wird, bietet es sich an, die Leerrohre gleich mit zu verlegen", sagte Bürgermeister Jens Geiß. Dann könne man eine mögliche Glasfaserverbindung später günstig und ohne zusätzliche Tiefbauarbeiten einbringen.

Die Netze BW habe dem Zweckverband Fibernet ein Angebot gemacht: Für einen Meter Leerrohr veranschlagt sie 61,50 Euro. Am Ende der Rechnung stünden dann insgesamt 63.000 Euro. Bei einer eigenen Verlegung samt Tiefbauarbeiten würden die Kosten deutlich mehr als 100 Euro pro Meter betragen. Geiß räumte ein, dass dies keine einfache Entscheidung sei: "Wir wissen nicht, ob diese Leerrohre auch genutzt werden oder ob wir 63.000 Euro im Boden versenken." Aber: Wenn später an dieser Stelle Glasfaserkabel notwendig seien, bedeute das deutlich mehr Aufwand.

Hintergrund Dem Zweckverband Fibernet gehören alle 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises an. Der Verband wurde 2014 gegründet und hat das Ziel, den Glasfaserausbau anhand eines sogenannten Backbones (zentrales Glasfaserkabel) im gesamten Landkreis voranzutreiben. stek

Das Dilemma der Gemeinderäte spiegelte sich auch in der anschließenden Diskussion wider. "Ideal wäre es, wenn private Firmen den Ausbau eigenständig ausführen würden - so wie in Meckesheim", sagte Herbert Gieser (CDU). "Für Oftersheim ist das leider eher keine Option", erklärte der Bürgermeister. Denn in Meckesheim übernehme das Unternehmen Breitbandversorgung Deutschland (BBV) diese Aufgabe, weil die Firma dort mit einer Glasfaseranschlussquote von mehr als 35 Prozent rechnet. In Oftersheim sei eine solch hohe Quote jedoch unwahrscheinlich, weil die Internetversorgung bereits recht gut ist. Im angrenzenden Brühl, eine Pilotgemeinde bei der Glasfaserversorgung, hätten sich weniger als zehn Prozent der Haushalte für das Glasfasernetz entschieden.

Auch Annette Dietl-Faude (CDU) und Jens Rüttinger (SPD) hatten bei dieser Entscheidung Bauchschmerzen. Für die CDU-Fraktionsvorsitzende sind die Robert-Koch-Straße und die Röhlichstraße der falsche Ort für die Verlegung der Leerrohre. Sie schlug vor, die Rohre stattdessen im Gewerbegebiet Hardtwald zu verlegen. "Dort ist die Versorgung mit schnellem Internet mindestens suboptimal", betonte sie.

Rüttinger hingegen befürchtete, dass diese Grundsatzentscheidung viele andere nach sich ziehen werde. Tobias Ober (FW) hielt dagegen: "Wir können uns jederzeit wieder anders entscheiden", betonte er. Peter Pristl (FDP) erschienen 61,50 Euro für einen Meter Leerrohr sehr teuer. "Trotzdem ist die Verlegung am Ende zielführend", merkte Patrick Schönenberg (Grüne) an. Denn bei der Versorgung mit schnellem Internet sei Deutschland bisher eher schlecht aufgestellt. Am Ende fiel das Abstimmungsergebnis der Gemeinderäte mit 17 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen überraschend positiv aus.