Von Stefan Kern

Oftersheim. Knapp acht Wochen nach der Kommunalwahl ist das Wahl-Prozedere endgültig abgeschlossen. Nach der Auszählung und der Prüfung des Ergebnisses durch das kommunale Prüfungsamt wurde der neue 22 Mitglieder umfassende Gemeinderat verpflichtet. Dabei stellte Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß zufrieden fest, dass der Anteil der Frauen am Ratstisch einen historischen Höchststand erreicht hat.

Sieben Frauen schafften den Sprung ins Gremium. "Wollte man es reißerisch darstellen, könnten wir uns rühmen, dass wir unseren Anteil an weiblichen Gemeinderatsmitgliedern um 133 Prozent gesteigert haben", sagte Geiß scherzend.

Unverändert ist dagegen der Altersdurchschnitt mit knapp 54 Jahren. Bevor sich der Bürgermeister jedoch dem neuen Ratsgremium zuwandte, widmete er sich den sechs scheidenden Ratsmitgliedern. Neben Tobias Ober, Friedbert Schnabel und Karlheinz Urschel (alle FWV) sind das auch Marcus Fackel (CDU), Rolf Siegel (Grüne) und Bernd Hertlein (SPD). Geiß danke ihnen, denn sie hätten an maßgeblicher Stelle Verantwortung für die Gemeinde übernommen. Ein afrikanisches Sprichwort besage "viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern", zitierte der Bürgermeister. Das treffe auf die sechs Männer zu.

Ihren Platz im neuen Gremium nehmen mit Martin Schmitt (FWV), Patrick Alberti (Grüne) und dem ersten Nachrücker Werner Kerschgens (SPD) drei Männer und mit Kerstin Schnabel (FWV), Simone Rehberger (Grüne) und Carmen Kurz-Ketterer (FDP) drei Frauen ein. Den sechs neuen und 16 Wiedergewählten rief der Bürgermeister den stets herrschenden kooperativen Geist in Erinnerung. Glücklicherweise habe Parteipolitik noch nie eine allzu große Rolle gespielt. "Bislang zeichnete sich die Arbeit am Ratstisch der Hardtgemeinde durch gute Zusammenarbeit und in einigen Fällen auch durch das Ringen um die Sache aus."

An Aufgaben, wird es nicht mangeln. Entscheidungen für das neue Rettungszentrum von Feuerwehr und Rotem Kreuz stehen an, für die bisherigen Unterkünfte werden kreative Nachnutzungsideen gesucht. Befassen muss sich der Rat auch mit der Entwicklung der Theodor-Heuss-Schule zur Ganztagsschule. "In diesem Zusammenhang wird uns die Familienfreundlichkeit der Gemeinde und damit auch die Situation der Kinderbetreuung weiter beschäftigen", so Geiß.

Auf der To-do-Liste stehen auch die städtebauliche Entwicklung mit der Schaffung neuner Wohngebiete und bezahlbarem Wohnraum sowie die Weiterentwicklung des Verkehrskonzepts. Der Bürgermeister warb inständig dafür, dass alle diese Projekte in einem kooperativen Geist angegangen werden. Nur gemeinsam käme man voran. Voran gehe es auch beim Wiederaufbau der Scheune in der Mannheimer Straße 59, informierte der Bürgermeister. Alle rechtlichen Fragen seien geklärt, sodass der Wiederaufbau nun beginnen kann.

Einhellig wurden zuvor noch Roland Seidel (FWV) zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter und Annette Dietl-Faude (CDU) zur zweiten Bürgermeister-Stellvertreterin gewählt.