Odenwald. (pol/mare) Der Odenwald ist im Frühling gerade für Motorradfahrer ein gern angefahrenes Ziel. Zahlreich kommen die Biker jedes Jahr auf die serpentinenartigen Straßen der Gegend. Dabei ist auch die Unfallgefahr und -statistik hoch. Wie die Polizei mitteilt, wurden Motorradfahrer deshalb jüngst vermehrt kontrolliert. Und das ist das Ergebnis:

Insgesamt wurden 57 Motorradfahrer überprüft, bei acht gab es Beanstandungen. Und mehr noch: Auch die beiden Raser, die am 6. März etliche Verkehrsteilnehmer - darunter Kinder - gefährdeten, sind den Beamten ins Netz gegangen.

Das erklären nämlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Mitteilung. Demnach seien ein 21-jähriger und ein 22-jährige Mann vorläufig festgenommen worden, ihre Wohnungen wurden durchsucht.

Einer Polizeistreife waren am 6. März gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße B38 in Rimbach zwei Motorradfahrer aufgrund riskanter Überholmanöver aufgefallen. Als die Beamten die Anhaltezeichen samt Blaulicht und Martinshorn anschalteten, beschleunigten die Biker. Rasant und mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchteten die beiden durch Rimbach und Fürth. Auf ihrer Flucht vor der Polizei, die rund sieben Kilometer andauerte, wurden mehrere Fußgänger - darunter auch Kinder - durch die rücksichtslose Fahrweise erheblich gefährdet. Nur durch schnelle Reaktionen konnte ein Unfall verhindert werden. Im Ortsteil Krumbach verlor sich ihre Spur.

Aufgrund des anschließenden Zeugenaufrufs meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer mit Hinweisen auf die flüchtigen Biker bei den Beamten. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer. Weitere Maßnahmen erhärteten diesen Verdacht und führten schließlich zu den Durchsuchungsbeschlüssen.

Bei dem Einsatz stellten die Polizisten neben den mutmaßlichen genutzten Motorrädern auch weiteres belastendes Beweismittel sicher. Zudem kam auch die vermeintliche Tatbekleidung sowie Motorradzubehör in amtliche Verwahrung.

Die beiden Männer aus dem Kreis Bergstraße müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismittel sicher.

Weniger schwer wiegen die Beanstandungen bei der Kontrollaktion am Sonntag. Ein 25 Jahre alter Biker aus dem Landkreis Bergstraße etwa wendete unmittelbar vor der Kontrollstelle in Fürth und gab Gas. Der 25-Jährige wurde anschließend von den Ordnungshütern aber rasch wieder eingeholt und überprüft. Wie sich herausstellte, war die Hauptuntersuchung für die Maschine schon seit acht Monaten überschritten und zudem bemerkten die Verkehrsspezialisten rasch die manipulierte Auspuffanlage des Motorrads.

Die Maschine wurde daher an Ort und Stelle von der Polizei sichergestellt und wird in den nächsten Tagen einem amtlichen Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg erwarten den 25-Jährigen zudem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

An der gleichen Kontrollstelle stoppten die Beamten auch einen 21-Jährigen auf einem Motorrad, für das der junge Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Seine Führerscheinklasse A2 war für die genutzte Maschine nicht ausreichend. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bei vier weiteren Motorrädern war die Betriebserlaubnis durch die Montage von nicht zulässigem Zubehör erloschen. Wegen kleinerer Mängel erhielten 13 Fahrer Mängelanzeigen und müssen nun ihre Krafträder wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

Mehrere Biker wurden von den Polizisten auf das Tragen von entsprechender Schutzkleidung hingewiesen. Drei Fahrern wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt, weil sie keinen zugelassenen Motorradhelm, sondern einen nicht zugelassenen Sporthelm trugen.

Die allermeisten Motorradfahrer zeigten Verständnis für die Kontrollen und auch andere Verkehrsteilnehmer hielten die polizeilichen Maßnahmen in Gesprächen mit den Ordnungshütern für angebracht.