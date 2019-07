Hockenheim. (man) Es war knapp und hat trotzdem nicht gereicht: Der erste Wahlgang um das Oberbürgermeisteramt in Hockenheim am heutigen Sonntag ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Am besten schnitt CDU-Mann Marcus Zeitler mit 47,5 Prozent ab. Er ist seit 12 Jahren Bürgermeister des Klosterstädtchens Schönau im Odenwald.

Den zweiten Platz belegte Polizeioberkommissar Marco Germann aus Dudenhofen bei Speyer, der von der Hockenheimer SPD unterstützt wird. Er konnte 23,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Maschinenbau-Ingenieur Jörg Söhner aus Neulußheim erhielt 17,1 Prozent, gefolgt von dem Hockenheimer Unternehmer Matthias Filbert mit 9,5 Prozent. Den letzten Platz belegte die Steuerfachangestellte Lisa Bohn aus St. Leon-Rot mit 2,7 Prozent.

Die Bürger der 22.000-Einwohner-Stadt müssen nun am 21. Juli noch einmal an die Urnen treten. Bei der Neuwahl sind alle Bewerber aus dem ersten Wahlgang zugelassen – sofern sie vorher nicht zurückziehen. Es können sich auch neue Kandidaten bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mittwoch, 18 Uhr. Matthias Filbert hat bereits erklärt, dass er nicht wieder antreten wird.