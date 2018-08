1000 PS im Grenzbereich: Auch sogenannte "Drag Bikes" gingen in Hockenheim an den Start. In weniger als sechs Sekunden rasten sie über die Viertelmeile. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Hockenheim. Die Dragster-Rennen der "NitrOlympX" auf dem Hockenheimring sind eigentlich ein Angriff auf die Sinne. Aber die rund 40.000 Fans im Motodrom sind am Wochenende begeistert davon. Ressourcenschonung, Umweltverträglichkeit oder gar Nachhaltigkeit haben hier komplett Pause. Wem das nicht passt, der darf gar nicht erst hierher kommen. Der markerschütternde Lärm, der Geruch des Treibstoffs Nitromethan und die wahnwitzigen Beschleunigungsrennen über eine Viertelmeile, also rund 402 Meter, entfesselt die Zuschauer geradezu.

Auch die elfjährige Jenny und ihr acht Jahre alte Bruder Lucas sind aus dem Häuschen. Für sie ist der Start, ausgestattet mit Ohropax und Gehörschützern obendrauf, das ultimative Ereignis. Man spürt die Starts in jeder Faser des Körpers. Gegen den Krach muss das Dröhnen eines Flugzeugs ein Flüstern sein. Aber nicht nur der Lärm ist superlativ.

Beim Start sorgen die zwischen 7000 bis 8000 PS starken Boliden für Belastungen der Fahrer in der Startphase von über fünf G und in der Bremsphase von bis zu minus sechs G. Also dem fünf oder sechsfachen der Erdanziehungskraft. Nur zum Vergleich: Ein Astronaut ist beim Abheben einer Rakete einer Anziehungskraft von rund vier G ausgesetzt. Den Sprint von null auf 160 km/h bewältigen Fahrzeuge der höchsten Klasse, die "Top Fueler", in knapp 0,8 Sekunden. Schon nach 200 Metern sind sie über 450 Stundenkilometer schnell. Und nach weniger als vier Sekunden erreichen sie über 500 Sachen.

Peter Derr, der erstmals bei so einem Rennen als Zuschauer dabei ist, gibt zu, dass er zunächst kaum glauben wollte, was in diesen Monstern auf Rädern steckt. Und dass Menschen sie beherrschen können. Derr staunt: "Das sind unvorstellbare Kräfte, die in Sekunden kontrolliert auf den Asphalt gebracht werden müssen." Das verdiene jeden Respekt, meint er. Den zollt er auch den sogenannten "Drag Bikes". Sich den enormen Kräften auf vier Rädern auszusetzen, erscheint schon wagemutig. Sich dem aber nur auf zwei Rädern auszuliefern, sprengt für den Laien jeden Grenzbereich. Die Fahrer, die auf diesen Motorrädern liegen, haben teilweise über 1000 PS unter sich und passieren die Ziellinie nach weniger als sechs Sekunden mit etwa 380 km/h.

Attraktiv ist dieser Rennsport, der aus den USA stammt, weil er für den Zuschauer so einfach ist. Der Rausch steckt an. Da hilft keine Taktik oder Strategie. Wenn die Startampel grün zeigt, heißt es einfach nur Gas geben, bis man im Ziel ist. Besonders wichtig neben der Technik ist dabei die Reaktionszeit. Meist liegt sie deutlich unter 0,5 Sekunden.

Getoppt wird diese Begeisterung am Abend nur noch von der "Nightshow" im Motodrom. Hier geht es zwar etwas weniger schnell, dafür aber umso feuriger zu. Die Brüder Luc und Hannes Ackermann zeigen mit ihren Enduro-Motorrädern waghalsige Schanzensprünge über mehr als 20 Meter. Da stockt einem der Atem ebenso wie bei den düsengetriebenen Geschossen auf zwei und vier Rädern, die mit Feuerschweifen in die Dunkelheit rasen. Mit dabei ist auch der schnellste Motorradfahrer der Welt, Eric Teboul. Mit seinem von Wasserstoffperoxid angetriebenen Raketenmotorrad erreicht er Tempo 500. Auch er braucht dafür nur wenige Sekunden bei diesem Fest im Rausch der Geschwindigkeit. Für die Fans sind es die aufregendsten Sekunden überhaupt.