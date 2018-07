Die Verwaltung in Ketsch informiert im neuen Bürgerinfoportal über die Vorgänge in ihren kommunalen Gremien. Foto: Lenhardt

Ketsch. (rnz) Über welche Themen berät der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung? Welche Entscheidungen hat das Gremium in vergangenen Sitzungen getroffen? - Ob Sitzungsunterlagen, Termine oder Protokolle: Das Bürgerinfoportal der Gemeinde Ketsch hält vielfältige Informationen zum Gemeinderat bereit. Die Startseite gibt einen Überblick über die noch anstehenden Sitzungstermine für das laufende Jahr.

Wer sich für die aktuellen Unterlagen oder auch für Vorlagen vergangener Sitzungen interessiert, klickt in der linken Leiste auf den Bereich "Kalender" und geht dann auf das Datum der betreffenden Sitzung. Bei der aktuellen Sitzung findet er - nach Einstellung der Unterlagen jeweils zehn Tage vor der Sitzung - unter dem Button "EI" die Kurzform der Einladung mit den Tagesordnungspunkten. Bei vergangenen Sitzungen steht unter dem Button EI" noch der Button "NI" mit der Niederschrift, die als Pdf-Dokument aufgerufen werden kann.

Screenshot: RNZonline

Um einzelne Informationen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten einer Sitzung zu erhalten, klickt man die grüne Schrift "Öffentliche / Nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderat an". Bei der aktuellen Sitzung des Monats sind die Vorlagen immer zehn Tage vor der Sitzung verfügbar: Unter dem Button "VO" können dann zu jedem Tagesordnungspunkt die Vorlage und unter dem Blatt-Symbol eventuelle Anlagen abgerufen werden.

Bei vergangenen Sitzungen können Vorlagen und dazu gehörige Anlagen ebenfalls rechts, unter dem Button "VO" und dem Blatt-Symbol, eingesehen werden. Des Weiteren ist bei jedem einzelnen Tagesordnungspunkt das Abstimmungsergebnis ersichtlich. Wer die grüne Schrift eines Tagesordnungspunktes anklickt, findet hierzu auch noch die Ausführungen aus dem Protokoll.

Wer wissen möchte, in welchen Sitzungen über ein bestimmtes Thema beraten wurde, geht auf die Startseite und klickt dort am rechten Rand das Lupen-Symbol an. Über den Button "Recherche" kann anschließend ein entsprechendes Stichwort eingegeben werden, das in Überschriften gesucht wird.

Als Ergebnis werden dann die passenden Tagesordnungspunkte angezeigt, deren Vorlagen und Infos aus dem Protokoll aufgerufen werden können. Das Archiv beinhaltet momentan alle Gemeinderatssitzungen ab 1. Januar 2017. Im Bereich "Organisation" gibt es Angaben zu den Ratsmitgliedern, unter anderem bezüglich deren Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon.

Info: Das Bürgerinfoportal von Ketsch ist unter www.ketsch.de/,Lde/Startseite/Einrichtungen/buergerinfoportal.html zu finden.