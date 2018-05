Von Sebastian Blum

Rhein-Neckar. Martin Müller stellt vorab eines klar: "Fläche ist nicht vermehrbar." Vor dem Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim liegen zwei dicke Ordner, mit Hunderten Seiten gefüllt. "Hier die Stellungnahmen der Bürger, dort die Schreiben der Behörden." Hinter Müller hängt eine bunte Karte, die ein riesiges Einzugsgebiet zeigt. Vom Norden Mannheims bis nach Nußloch, vom Rhein bis hinter Heidelberg gibt es vor allem eines zuhauf: unbebaute Flächen.

Sie sind farbig wie kleine Tetrisbausteine in der Karte eingezeichnet. Die Aufgabe des Verbands ist es, in 18 Kommunen mögliche Bauflächen auszuweisen. In drei Planungsgruppen haben Müller und seine Kollegen monatelang Flächen eingefärbt, Zahlen jongliert, Gesetze nachgeschlagen. 490 Hektar mögliche Wohnbaufläche haben sie ausgemacht, das entspricht etwa 700 Fußballfeldern. Sie stehen nun im Vorentwurf zum neuen Flächennutzungsplan (FNP).

In diesem Frühjahr waren Bürger und Behörden an der Reihe. Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass die Öffentlichkeit beteiligt werden muss, selbst beim Vorentwurf. Und nun zieht Müller einen Ordner zu sich hin, auf 400 Seiten stehen Sorgen, Meinungen, Anregungen, Kritik, Vorfreude der Bürger. Manche würden mehr Wohnfläche begrüßen, die Mietpreise seien nicht mehr bezahlbar. Andere haben Angst, die Region könnte zum zweiten Ruhrpott verkommen - noch mehr Menschen und Abgase. Die RNZ erklärt den Stand der Dinge.

Der Hintergrund: Flächennutzungspläne werden in der Regel etwa alle 15 Jahre erneuert. Der letzte des Nachbarschaftsverbands stammt aus 2006. Am 23. Juni 2010 wurde aber bekannt, dass die US-amerikanischen Streitkräfte ihre Truppen aus der Region abziehen. Plötzlich entstanden Konversionsflächen, laut Verband waren das 765 Hektar. Das Pentagon änderte 2015 aber seine Strategie, nicht alle Kasernen wurden frei. Die etwa 220 Hektar großen Coleman-Barracks in Mannheim-Sandhofen etwa sind seither Stützpunkt für die schnelle Eingreiftruppe in Osteuropa. Auch deswegen weist der aktuelle Vorentwurf "nur" 490 Hektar aus, die neue Wohnbaufläche werden könnten. Ein Flächennutzungsplan ist auch ganz grundsätzlich für alle Bebauungsvorhaben der einzelnen Gemeinden zwingend notwendig, denn Bebauungspläne können ausschließlich aus dem FNP entwickelt werden.

Aktuelle Entwicklungen: Müller verweist immer wieder auf "Siedlungsdruck", der neue "Flächenbedarfe" generiert. "Die Zahl der Einpersonenhaushalte wächst, die Menschen verlangen mehr Wohnfläche pro Einwohner", erklärt der Geschäftsführer. Damit beschreibt Müller einen Trend, der nicht an den Flächenbedürfnissen Halt macht. "Die Leute verlangen günstige Wohnungen, sozialer Wohnungsbau war vor zehn Jahren noch nicht so ein großes Thema." Auch diesem Punkt lässt sich nur schwer widersprechen. Doch der Einwand aus der Bevölkerung folgt prompt. Innerhalb der Orte stünden doch Wohnungen frei, ob in Hirschberg oder Dossenheim. Warum man denn nicht erst mal die nutze, bevor man Landstriche abholzt? Müller beruft sich auf Prognosen zum Bevölkerungswachstum. Im Verbandsgebiet gebe es jedes Jahr im Schnitt 4600 mehr Menschen, erklärt er. Auf die letzten zehn Jahre gerechnet entspricht das den Einwohnerzahlen der Kreisstädte von Schwetzingen und Hockenheim, wohlbemerkt zusammengenommen.

Die Bebauung: Damit haben Müller und der Flächennutzungsplan zunächst einmal nichts zu tun. Bebauungspläne entwirft und verabschiedet die jeweilige Gemeinde oder Stadt, deren Verwaltungen und Gemeinderäte. Der FNP beantwortet lediglich die Frage, wo die Gemeinde neue Baugebiete entwickeln darf. Das heißt nicht, dass letztendlich gebaut wird. Das Baugebiet "Mittelgewann" in Edingen-Neckarhausen steht dafür exemplarisch. Aus der Doppel-Gemeinde kamen auch mit Abstand die meisten Stellungnahmen der Bürger.

Die Meinung der Bürger: Zu Müllers Überraschung hagelte es keineswegs nur Kritik. 190 Schreiben sind beim Verband eingegangen, die von 435 Personen unterzeichnet wurden. Man habe keine Alibi-Beteiligung gewollt, so Müller, sondern im Sinne der "Transparenz und so, dass es auch ein Laie versteht", den Vorentwurf zum Flächennutzungsplan erarbeitet. Dabei herausgekommen ist ein Meinungsbild aus jeder der 18 Kommunen. Aus Edingen-Neckarhausen kamen 77 "äußerst differenzierte" Schreiben, aus Mannheim nur zwei. "Das Ergebnis der Befragung ist insgesamt keines, das unsere Siedlungspläne in Frage stellt", resümiert Müller. Allerdings könne sich in einigen Orten noch mal etwas ändern, die 35 Hektar, die aktuell für Edingen-Neckarhausen an möglicher Wohnbaufläche im Plan stehen, seien noch nicht in Blei gegossen, das sei aus den Stellungnahmen klar geworden.

Das weitere Vorgehen: Den politischen Instanzen der 18 Kommunen stehen die umfassenden Kataloge mit den Schreiben der Bürger jetzt zur Verfügung. Die Gemeinderäte haben bis Mitte Juli Zeit, selbst Stellungnahmen zu verfassen. Die nächste Sitzung des Verbands, mit Vertretern aus allen Verwaltungen und Räten, findet am 13. Dezember statt. Bis dahin wird der aktuelle Vorentwurf überarbeitet, bis ein endgültiger Entwurf steht. Auch der wird laut Baugesetzbuch offengelegt, sodass sich Bürger ein weiteres Mal äußern können. Erst hinterher stimmt der Verband endgültig darüber ab. Bis der fertige Plan steht, können also noch mindestens zwölf, eher mehr Monate verstreichen.