Von Harald Berlinghof

Mannheim. Sie sollen spätestens ab Dezember 2020 häufiger fahren, noch pünktlicher werden und in Sachen Reisekomfort höhere Anforderungen erfüllen. Verkehrsminister Winfried Hermann war nach Mannheim gereist, um mit zwei Vertragsunterschriften die Erfolgsgeschichte der S-Bahn Rhein-Neckar fortzuschreiben.

Immerhin ist die Unterschrift, die er in den Räumen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) unter zwei Verträge setzte, Gold wert. 630 Millionen Euro sollen bis ins Jahr 2034 durch die drei Projektpartner Land Baden-Württemberg, VRN und Zweckverband Schienenpersonen-Nahverkehr Rheinland-Pfalz-Süd in die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar investiert werden.

Darin enthalten sind rund 340 Millionen Euro für 57 neue Siemens-Triebwagen des Typs Mireo. An die sechs Millionen Euro soll ein solcher Triebwagen kosten. Nicht enthalten in der Gesamtsumme sind allerdings die Kosten für die Infrastruktur, also Umbauten von Bahnhöfen und Haltepunkten. Dazu gehören der barrierefrei Umbau und eine einheitliche Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern sowie meist eine Bahnsteiglänge von 210 Metern.

Negativ sprachen sich alle Beteiligten gegen die "verdammt hohen Planungskosten", so Hermann, in Höhe von 25 Prozent der Baukosten aus. Alles in allem rede man bei der S-Bahn von einem Milliardenprojekt, so Mannheims Erster Bürgermeister und Vorstandsvorsitzender des VRN, Christian Specht. 63 Haltepunkte haben Kosten in Höhe von 328 Millionen Euro verursacht, wovon die kommunale Seite 128 Millionen Euro bereitgestellt habe.

Die neuen Fahrzeuge sollen mehr Raum bieten und 25 Prozent weniger Strom verbrauchen. Die Züge sollen im Kraichgau und in Südhessen, aber auch zwischen Karlsruhe, Mannheim und Mainz verkehren. Die 57 Züge inklusive der Triebwagen werden vom Land Baden-Württemberg erworben und dem Betreiber DB Regio im Rahmen eines Pachtvertrages zur Verfügung gestellt. Das hatte den Vorteil, dass man mit einer größeren Menge an Neubestellungen einen besseren Preis erzielen konnte. Gewartet werden die Fahrzeuge im zentral gelegenen DB-Werk Ludwigshafen.

DB Regio hatte die Ausschreibung für die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar gegen mindestens drei weitere Bewerber gewonnen. Damit sollen in dem Unternehmen langfristig auf regionaler Ebene etwa 200 Arbeitsplätze gesichert werden. Bis zur Betriebsaufnahme der zweiten Stufe der S-Bahn im Dezember 2020 sollen alle Stationen barrierefrei ausgebaut sein. Auf der Strecke zwischen Mainz und Ludwigshafen sollen ein Jahr früher, also ab Dezember 2019, die Fahrzeuge vom Typ Mireo zum Einsatz kommen.

Die Fertigung startet in den nächsten Monaten in Nordrhein-Westfalen. Und ein Designkonzept für das äußere Erscheinungsbild der Züge soll gerade laufen. Auch dabei wird sich etwas ändern. "Rot werden die neuen S-Bahnen mit Sicherheit nicht mehr sein", sagt Malik. Mehr will er dazu im Moment noch nicht verraten.

Die S-Bahn Rhein-Neckar gilt als Erfolgsgeschichte des Öffentlichen Personennahverkehrs. Seit 2003 die erste S-Bahn durch die Region rollte, sind die Fahrgastzahlen stetig gestiegen. "In den letzten Jahren waren sie eher konstant. Aber neue Bahnen bringen da wieder zusätzlichen Schwung hinein", so VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik. "Insgesamt haben wir in Baden-Württemberg das Versprechen weitgehend umgesetzt, dass alles besser wird im Schiennahverkehr", erklärte Hermann. Dadurch sei das Image der S-Bahn in der Rhein-Neckar-Region unglaublich gut: "Die sind hier viel pünktlicher als im Raum Stuttgart".