Von Stefan Hagen, Carsten Blaue und Alexander Albrecht

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Die geplante Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe sorgt in der Rhein-Neckar-Region weiter für Diskussionen. Aktuell haben die CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) und Nicolas Zippelius (Karlsruhe-Land) in Absprache mit den (Ober-) Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden einen offenen Brief veröffentlicht, in dem Kriterien an die Deutsche Bahn bezüglich der weiteren Planung formuliert werden.

Angesichts der Vielzahl der möglichen Trassenvarianten herrsche "eine breite potenzielle Betroffenheit in der Bevölkerung. Aufgrund der "möglicherweise fundamentalen Auswirkungen dieses Projekts auf unsere Städte und Gemeinden" wende man sich mit diesem offenen Brief an die Bahn. "Wir teilen Ihnen Kriterien mit, die aus unserer Sicht grundlegend für einen erfolgreichen und alle Seiten befriedenden Projektverlauf sind", schreiben Gutting und Zippelius an die Deutsche Bahn. Für alle betroffenen Städte und Gemeinden seien folgende Kriterien gleichsam bedeutend:

> Die Entscheidungsfindung eines möglichen Trassenverlaufs muss transparent und anhand für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbarer Argumente erfolgen. Das Dialogforum wird als erster richtiger Schritt wahrgenommen, jedoch ist in der Bevölkerung der Eindruck mangelnder Transparenz und Kommunikation seitens der Deutschen Bahn entstanden.

> Die Beurteilung von Trassenvarianten muss zwingend nach den gleichen Kriterien erfolgen, damit es bei der Prüfung der Varianten nicht zu Verzerrungen kommt.

> Die linksrheinische Seite darf von den Überlegungen nicht vorzeitig ausgeschlossen werden, da die Interessenskonflikte dort deutlich geringer als im rechtsrheinischen Raum sind.

> Es muss in die Überlegungen aufgenommen werden, ob der Güterbahnhof Karlsruhe zwingend an die Neubaustrecke angeschlossen werden muss. Ein solcher Bypass flexibilisiert die Trassenfindung.

> Die Zerschneidung von einzelnen Kommunen und Eingriffe in gewachsene Ortsstrukturen müssen um jeden Preis vermieden werden. Die damit verbundene Trennung von Siedlungsgebieten würde den Charakter der betroffenen Städte oder Gemeinden fundamental beeinflussen.

> Die Auswirkungen auf Mensch und Natur sind auf ein unbedingt notwendiges Mindestmaß zu reduzieren. Auf die Stellungnahmen des ehrenamtlichen Naturschutzes wird verwiesen.

> Tunnellösungen müssen auch schon im jetzigen Verfahren Berücksichtigung finden. Für eine fundierte Abwägungsentscheidung bedarf es einer Kostenuntersuchung von Lösungen mit teilweiser bis hin zu vollständiger Untertunnelung des Streckenabschnitts.

> Belange des Lärmschutzes genießen für alle Betroffenen die höchste Priorität. Eine breite gesellschaftliche Akzeptanz des Bahnprojekts kann nur mit einem höchsten Maß an Lärmschutz erreicht werden. Deshalb behalten wir uns vor, mehr zu fordern, als gesetzlich notwendig ist. Dabei sind die Bestandsstrecken mit zu berücksichtigen und gegebenenfalls lärmschutztechnisch zu ertüchtigen, da Verlagerungseffekte nicht ausgeschlossen werden können.

> Unterzeichnet ist der Brief von Vertretern der Kommunen Altlußheim, Bad Schönborn, Bruchsal, Brühl, Dettenheim, Eggenstein, Leopoldshafen, Forst, Graben-Neudorf, Hambrücken, Hockenheim, Karlsdorf-Neuthard, Ketsch, Kronau, Linkenheim-Hochstetten, Neulußheim, Oberhausen-Rheinhausen, Oftersheim, Östringen, Philippsburg, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen, Stutensee, Ubstadt-Weiher, Waghäusel und Weingarten.

Zum Hintergrund:

Besagte Strecke zählt zu den wichtigsten Bahnverbindungen in Europa. Der Abschnitt Mannheim-Karlsruhe ist eingebunden in die Ferntrasse von Rotterdam nach Genua, stößt jedoch an seine Kapazitätsgrenzen. Damit der Wirtschaftsraum attraktiv bleibt, muss diese Lücke geschlossen werden. Es geht also weniger darum, die beiden Städte miteinander zu verbinden. Gesucht wird eine Trasse für zwei Bahngleise. Es wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis der genaue Trassenverlauf feststeht. Klar sind bislang nur die Endpunkte, in Mannheim unter anderem der Rangier- und in Karlsruhe zum Beispiel der Güterbahnhof.

Die Bahn hat mittlerweile aber sogenannte ein Kilometer breite Linienkorridore ins Auge gefasst, die sich zwischen Mannheim und Karlsruhe schlängeln. Der zum Rhein-Neckar-Kreis zählende Teil des Kraichgaus ist praktisch aus dem Rennen. Die Linienkorridore seien aber noch keine konkreten Trassen, hatte ein Bahnsprecher betont.

Wie wäre aber nach dem jetzigen Stand der Dinge die Region betroffen? Zunächst hat die Bahn einen groben Korridor über Heidelberg, Bruchsal und bis nach Karlsruhe ausgeschlossen. In dem eng besiedelten Raum sei es nicht möglich, eine zweigleisige Strecke zu bauen.

Dafür kommen die Bereiche Schwetzingen/Hockenheim, Wiesloch/Walldorf und rund um Heidelberg ins Spiel. So führt ein möglicher Abschnitt östlich von Plankstadt und westlich Eppelheims weiter am Heidelberger Patrick-Henry-Village und Sandhausen entlang der A5 mitten durch St. Leon-Rot oder dicht an den beiden Teilorten vorbei.

Eine andere Route durchquert Schwetzingen und Oftersheim und passiert das jetzt schon von Bahnlärm stark belastete Hockenheim. Geprüft werden zudem Anknüpfungen an Bestandsstrecken. Und es steht noch eine weitere Forderung im Raum, die ebenfalls analysiert werden soll: den Suchraum um Lampertheim, das Viernheimer-Dreieck, Heddesheim und Schriesheim zu erweitern mit einer möglichen Neckarquerung westlich der A5-Brücke (Schwabenheimer Schleuse).

Bei der Entscheidungsfindung soll das sogenannte "Dialogforum" helfen, das kürzlich seine Arbeit aufgenommen hat. Das Format soll dazu beitragen, dass der Planungsprozess transparent ist und alle Interessen an einen Tisch gebracht sowie ausgewogen berücksichtigt werden – mit dem Ziel, eine Trasse zu finden, die geeignet, finanzierbar und genehmigungsfähig ist und von der DB weiterverfolgt werden kann. Diese Ziele schlagen sich schon im Teilnehmerkreis nieder. Mit dabei sind neben der DB und Vertretern der Verkehrsministerien von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch die Kommunen, Abgeordnete, Regionalverbände, Fahrgast-, Verkehrs- und Wirtschaftsverbände, Kammern, Umwelt- und Naturschutzverbände sowie Vereine und Bürgerinitiativen. In einer ersten Online-Sitzung haben sie sich Ziele gegeben und ihre Arbeitsweise besprochen. Das "Dialogforum", das jährlich zwei bis vier Mal tagen soll, hat quasi eine Vereinbarung formuliert, wie es arbeiten will. In der nächsten Sitzung im März soll diese verabschiedet werden.