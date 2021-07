Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen/Tokio."Wir wünschen Frau Gonska viel Erfolg in Japan": Eine ganze Schulklasse drückt ihr die Daumen. Wenn die eigene Lehrerin zur Olympia-Mannschaft in Tokio gehört, dann ist das schon was ganz Besonderes. Nadine Gonska unterrichtet an der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen als Grundschullehrerin die 1 b. Aktuell müssen die 26 Erstklässler auf ihre Lehrerin verzichten. Die Leichtathletin hat sich für die 400-Meter-Staffel qualifiziert und flog am Montag nach Japan. Um sich ans Klima zu gewöhnen, ging es zunächst ins Trainingslager nach Miyazaki.

Vor fünf Jahren, in Rio, lief die gebürtige Duisburgerin, die in Langenlonsheim aufgewachsen ist, noch über 200 Meter. "Mein Trainer, Rüdiger Harksen, sah mein Potenzial aber mehr auf der 400-Meter-Strecke, und dabei bin ich geblieben", erklärt Gonska. Die Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten Disziplinen. "Man kann nicht voll durch sprinten. Dann fehlt am Ende die Kraft, um das Rennen gut durchzustehen", so die 31-Jährige. Ob sie endgültig einen Startplatz im Damen-Quartett erhält oder als Ersatzfrau zur Verfügung stehen muss, ist noch offen. Gleiches gilt für das deutsche 400-Meter-Mixed-Team bei der Olympia-Premiere in Tokio. "Die Staffeln werden erst in Japan formiert", gibt sich Gonska abwartend.

Dass sie überhaupt einmal soweit kommen und bereits zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen würde, lag zunächst außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Begonnen hatte sie wie so viele Mädchen in ihrem Alter. "Ich war schon immer sportbegeistert. Meine damalige Grundschullehrerin hatte mein Talent entdeckt, so dass ich mit sieben Jahren in den TV Langenlonsheim eintrat und mit der Leichtathletik begann", erinnert sie sich an die Anfänge.

Im Jahr 2003 ging sie zum MTV Bad Kreuznach, aber erst mit dem Wechsel 2011 zur MTG Mannheim nahmen ihre Ambitionen und damit ihre Erfolge zu. Mehrfach holte sie Titel oder Medaillen-Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften und wurde 2017 Team-Europameisterin. "In Mannheim habe ich erst so richtig den Leistungssport für mich entdeckt", gesteht sie. Parallel dazu studierte Gonska an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg für das Grundschullehramt. Ihr Studium war auch der Grund, weshalb sie in die Region gezogen ist.

Rio und jetzt Tokio zählen zu den Highlights ihres Sportler-Lebens. "In Rio 2016 war mehr das Miteinander gefragt. Wir haben andere Sportarten angeschaut, das war alles kein Problem. In Tokio finden die Wettkämpfe coronabedingt ohne Zuschauer statt. Wir müssen strenge Hygieneregeln befolgen. Dennoch finde ich es schön, dass die Olympischen Spiele stattfinden und ich dabei sein kann", sagt die 31-Jährige.

Um Sport und Beruf verbinden zu können, hatte sie sich um eine Spitzensportler-Stelle beworben. "Das ist für mich optimal. Für die Wettkämpfe werde ich freigestellt, ansonsten leiste ich meinen Dienst an der Schule", so Gonska. Ihr Alltag ist stramm. Morgens ist Unterricht, mittags erledigt sie alles, was für den nächsten Schultag ansteht, und nachmittags geht es dann ins Training – jeden Tag außer sonntags. "Gegen 19.30 Uhr bin ich wieder zurück in Neckarhausen, wo ich seit zwei Jahren wohne und arbeite", erzählt sie. Ihr Freund, Patrick Domogala, wäre gern in Tokio dabei gewesen. Der Kurzstreckenläufer verpasste aber knapp die Olympia-Norm. "Es war ein kleiner Traum von uns, Olympia gemeinsam zu erleben. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat", bedauert Gonska. "Aber nachdem meine Nominierung festgestanden war, unterstützte er mich, wo er konnte, und hatte Verständnis für die schwierige Situation. Dafür bin ich ihm sehr dankbar."

Von ihren Schülern hat sie eine Karte mit den Olympischen Ringen und jeweils einem Fingerabdruck ihrer Schützlinge sowie einen Anhänger als Glücksbringer bekommen. "Den befestige ich in Tokio an meiner Sporttasche als treuer Begleiter", verspricht die Lehrerin. Nach dem Ende der Sommerferien sieht sie ihre Schüler wieder, die jetzt schon gespannt sind. "Dann gibt es sicher ganz viel zu erzählen", sagt Nadine Gonska schmunzelnd.