Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach/Neckargemünd. Eigentlich dauert die Fahrt mit der S-Bahn von Neckarsteinach nach Hirschhorn sieben Minuten. Etwa 100 Passagiere der S 1 verbrachten am Donnerstag aber rund vier Stunden auf den Gleisen zwischen den beiden Städten. Der Grund: Das Sturmtief, das am Donnerstag über die Region zog, hatte zwischen Neckarhausen und Hirschhorn einen Baum zum Umstürzen gebracht. Dieser fiel in die Oberleitung, verursachte einen Kurzschluss und beschädigte den dazugehörigen Strommast. Im Zuge dessen wurde ab 13.30 Uhr die Bahnstrecke zwischen Eberbach und Neckargemünd wie berichtet gesperrt. Der Streckenabschnitt war ohne Strom, die betroffene S-Bahn saß auf Höhe des Ortseingangs Lanzenbach fest – bis die Feuerwehren aus Neckarsteinach und Neckarhausen sie evakuierten.

"Warum wurde der stromlose Zug erst so spät nach über vier Stunden evakuiert?" Das fragten sich wohl die Fahrgäste – und ein RNZ-Leser, dessen Frau und Tochter in der Bahn saßen. "Warum hat die Bahn es in diesen über vier Stunden nicht geschafft, eine Diesel-Lok beizuholen um den stromlosen Zug zum Beispiel in den nächsten Bahnhof zu schleppen?", so der Mann, der im "Krisenmanagement und Verhalten der Bahn" einen Skandal sieht.

"Man musste die Oberleitung erden und einen sicheren Zustand erwirken", sagte ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage. Erst dann hätten die Fahrgäste evakuiert werden können. Dass das allerdings erst gegen 17 Uhr begann – also dreieinhalb Stunden, nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war – habe daran gelegen, dass für die Sicherung der Leitung ein Spezialfahrzeug anrücken musste. Zudem habe für die Evakuierung eine S-Bahn von der gegenläufigen Seite kommen müssen. Das andere Gleis war nicht vom Stromausfall betroffen. "Eine Diesel-Lok als Abschleppfahrzeug kann eine Option sein", so der Bahnsprecher. In diesem Fall sei das aber wegen der beschädigten Leitung im Bereich des Fahrzeugs und des lädierten Strommasts nicht möglich gewesen.

Bahn-Mitarbeiter hätten versucht, bei den "Fahrgästen Verständnis für die Situation zu erwecken und zu erklären, warum sie den Zug nicht eigenmächtig verlassen dürfen", so der Sprecher. Nicht überall mit Erfolg: "Die Infos an die Passagiere waren nicht sehr hilfreich", so der RNZ-Leser, dessen Tochter das Gefühl hatte, "dass das Bahnpersonal selber nicht so recht Bescheid wusste". Panik habe es nicht gegeben, aber auch keine Verpflegung für die Passagiere. "Eine Bahnmitarbeiterin hat nur eine Telefonnummer verteilt, um den Ticketpreis zurückzuerhalten."

Währenddessen kontaktierte gegen 15.45 Uhr die Einsatzleitstelle Feuerwehrkommandant Sven Schmitt. Nachdem dieser sich ein Bild der Lage gemacht hatte, alarmierte er seine Wehr, die mit 14 Mann anrückte. Und dann ging es doch ganz schnell: Die Feuerwehr verlegte Behelfsbrücken – quasi Bodenplatten – zwischen den geöffneten Türen der gestrandeten S-Bahn und dem Ersatzfahrzeug auf dem Nachbargleis. Darüber gelangten die Fahrgäste in den anderen Zug, der sie nach Neckargemünd brachte.

Dorthin ging es am späten Abend auch für die gestrandete S-Bahn. Zu Verspätungen auf der Bahnstrecke im Neckartal kam es aber noch bis in die Nacht: Erst nach Abschluss der Reparaturarbeiten gegen 2.30 Uhr rollten die Züge wieder planmäßig.

Update: Freitag, 8. April 2022, 20.15 Uhr

S-Bahn-Ausfall nach Oberleitungsschaden

Neckargemünd/Neckarsteinach/Eberbach/Graben-Neudorf. (RNZ/cm/rl) Aufgrund von Unwetterschäden kam es am Donnerstagabend im S-Bahn-Netz der Region zu langen Verspätungen und Teilausfällen.

Wegen eines Schadens an der Oberleitung war gegen 14 Uhr die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Eberbach für mehrere Stunden gesperrt. Zwischen Heidelberg und Eberbach war der Streckenabschnitt nicht befahrbar, teilte die DB Regio AG mit. In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Die Feuerwehr Neckarsteinach evakuierte 100 Passagiere aus einer liegengebliebenen Bahn. Foto: FW

Die Neckarsteinacher Feuerwehr teilte mit, dass sie in Höhe Neckarhausen eine defekte S-Bahn evakuieren musste. Die rund 100 Fahrgäste mussten in einen anderen Zug umsteigen.

Ein Notverkehr mit fünf Bussen fuhr zwischen Neckargemünd und Eberbach, der alle Unterwegshalte anfuhr, hieß es. Gegen 20 Uhr meldete die Bahn, dass die Reparaturen beendet und der Zugverkehr wieder aufgenommen wurden.

Am Abend sei noch mit Folgeverspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen zu rechnen, teilte die Bahn mit. Reisende werden gebeten, ihre Verbindung kurz vor Abfahrt des Zuges zu überprüfen.

Gegen 17 Uhr meldete die Bahn auch eine Streckensperrung bei Graben-Neudorf. Hier soll es ebenfalls noch zu langen Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Ebenfalls betroffen war am Abend die Strecke Ladenburg-Bensheim. Hier sollen Gegenstände auf den Gleisen liegen, hieß es.