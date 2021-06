Von Marion Gottlob

Neckargemünd/Irland. Dazu gehört Mut: Mathis Schlüchtermann und Philipp Koch aus Neckargemünd haben im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise ein Auslandsjahr in Irland begonnen. Mathis (16) wird seine Zeit um zwei Monate verlängern, Philipp (17) dagegen ist ein bisschen früher wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Beide sind sich jedoch einig, dass sich ein Jahr im Ausland lohnt. "Man sammelt so viele Erfahrungen. dafür bin ich sehr dankbar", sagt Schlüchtermann. Beide Jugendlichen stammen aus Familien mit vielen Kontakten ins Ausland.

Philipp wächst mit zwei Geschwistern (13 und 15) und seiner Mutter auf. Der Vater ist früh an Krebs verstorben. Die Au-pair-Mädchen aus Georgien werden wie Schwestern in die Familie integriert, als hätten sie schon immer dazugehört. "Sie unterstützen meine alleinerziehende Mutter", sagt er. Als seine Mutter ihn fragte, ob er selbst gerne ein Jahr im Ausland verbringen würde, habe er spontan "Ja" gerufen.

Philipp Koch ist 17 Jahre alt. Foto: privat

Sein eigentliches Ziel waren die USA, doch aufgrund der Corona-Krise war das nicht möglich. So entschied er sich für Irland. Nach der Ankunft verbrachte er zwei Wochen in Quarantäne. Erst danach durfte er zu seiner neuen Familie mit einer Seniorin als Gastmutter und dem italienischen Gastbruder Elias. In der Fremde erlebte er eine vollkommen andere Familie als gewohnt: Es gab manchmal gesellige Familienabende, aber selten gemeinsame Mahlzeiten. Kurz vor Weihnachten entstand ein Brand durch einen technischen Defekt – das Trio musste kurzfristig bei der Schwester der Gastmutter übernachten. Schlimm war der Corona-Lockdown: Man durfte sich nur in einem Umkreis von fünf Kilometern rund um den eigenen Wohnsitz bewegen, außerdem verbot die Gastmutter jeglichen Kontakt.

Reisen und Sport waren fast unmöglich. Mehr als vier Monate waren die Schulen geschlossen, der Online-Unterricht war lediglich freiwillig. So beschlossen Philipp und sein italienischer Gastbruder, vorzeitig nach Hause zurückzukehren. "In einem fremden Land die ganze Zeit isoliert in einem Zimmer zu verbringen, macht keinen Sinn", sagt er. Seit seiner Rückkehr besucht er wieder die Schule und hat die Gemeinschaft seiner Familie: "Hier habe ich mehr Freiheiten."

Auch Mathis stammt aus einer weltoffenen Familie. Sein Bruder hat bereits ein Auslandsjahr in Chile verbracht. Er überzeugte Mathis, doch auch ein Jahr im Ausland zu probieren: "Sammle doch auch neue Erfahrungen", habe er zu ihm gesagt. Der 16-Jährige musste ebenfalls nach der Ankunft in Irland 14 Tage in Quarantäne verbringen, denn sein Gastvater gehört aufgrund von Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe. "Ich hielt mich meist in einem kleinen Wohnzimmer auf, in dem auch gegessen wurde", erzählt der Neckargemünder. Nach zwei schwierigen Wochen feierte seine Gastfamilie mit sieben Kindern zwischen 17 und 30 Jahren für ihr neues Familien-Mitglied Mathis ein Fest, für das seine Gastmutter einen Willkommenskuchen gebacken hatte.

Hintergrund Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar Das Stipendienprogramm "Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar" wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen, um Schüler aus Nordbaden, Pfalz und Südhessen zu fördern und ihre [+] Lesen Sie mehr Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar Das Stipendienprogramm "Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar" wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen, um Schüler aus Nordbaden, Pfalz und Südhessen zu fördern und ihre Berufschancen nach der Schulzeit zu verbessern, so die Homepage. Die Stipendiaten erhalten durch SAP eine finanzielle Zuwendung, die, abhängig von Gastland und der persönlichen familiären Situation, einen maßgeblichen Teil der Kosten ihres Auslandsschuljahrs deckt. Im Gegenzug verpflichten sich die Jugendlichen, ihre Heimatregion Rhein-Neckar zu repräsentieren und darüber in einem Blog zu schreiben. Durchgeführt wird das Stipendienprogramm in Kooperation mit SAP SE (Walldorf), AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. (Hamburg) und Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (Mannheim). Es konnten bereits rund 120 Jugendliche in mehr als 30 Staaten der Erde reisen. Mehr Infos unter Telefon 0621/ 10 70 83 54 oder unter michaela.hambrecht@m-r-n.com. (mio)

Mathis verbringt sein Jahr auf einer Farm, vier Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Auch er hatte im Wechsel Präsenz-Unterricht und Homeschooling. Der Schultag dauert normalerweise von 9 bis 16 Uhr, am Mittwoch ist früher Schluss. "Am Anfang war es sehr anstrengend, den ganzen Tag Englisch zu sprechen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran", sagt er. "Und es gibt viele Schüler, die sehr hilfsbereit und verständnisvoll sind."

Vor allem aber hat Mathis Glück mit seiner Gastfamilie – und die Familie mit ihm. Bei jedem Wetter, auch bei Gewitter und Regen, geht er mit seinem Gastvater sowie den Brüdern und Schwestern auf die Farm und kümmert sich um die 50 bis 60 Rinder. Er war sogar bei der Geburt eines Kalbs dabei.

Wie die Familie freut er sich, wenn es den Tieren gut geht: "Das sind wahre Glücksmomente für mich", betont der Jugendliche. Genauso genießt er das Zusammensein in der Familie. Es gibt gemeinsame Mahlzeiten, abends sitzt man zusammen und schaut Fernsehen oder plaudert miteinander.

Wenn sich Menschen in Irland begegnen, so grüßen sie einander, auch wenn sie sich nicht persönlich kennen. "So hatte ich sofort das gute Gefühl, dass ich in eine große Gemeinschaft aufgenommen werde", sagt Mathis. Mit der Familie hat er Halloween mit einem großen Lagerfeuer erlebt. "Wir haben bis tief in die Nacht hin gequatscht."

Mathis ist Stipendiat des Programms "Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar". Als Botschafter hat er einen Vortrag über die Rhein-Neckar-Region in seiner irischen Schule gehalten und schreibt einen Blog: "Ich bin glücklich, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin und sein darf."

Eigentlich möchte er Polizist werden, aber nun kann er sich vorstellen, eine Farm zu bewirtschaften. Wenn er nach Hause kommt, wird er aber erst einmal beim Hochzeitsfest seiner Schwester dabei sein und dann wieder die deutsche Schule besuchen. Und Philipp? Er hat weiterhin Kontakt zu seiner irischen Gastmutter und wird, wenn es möglich ist, in den Sommer-Ferien seinen italienischen Gastbruder besuchen. Ein Auslandsjahr lohnt sich, schon allein wegen der neuen Freundschaften, sagt er.