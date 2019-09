Von Stefan Zeeh

Heidelberg. Ruhig, beinahe gemächlich fließt der Neckar heute dahin. Längst haben die Menschen ihm die Kraft genommen, mit der er einst sein Flussbett schuf und die ihm seinen Namen gab. Aus keltischer Zeit soll sich sein Name herleiten lassen und auf einen schnell fließenden, "bösen" Fluss hindeuten. Über die Jahrhunderte hinweg wurde der Neckar jedoch aufgestaut und dadurch schiffbar gemacht. Und nur noch selten, etwa bei Hochwasser, erkennt man, welche Kräfte im Neckar schlummern. Die Geschichte dieses Flusses beginnt vor einigen Millionen Jahren.

Damals floss eine Art "Ur-Neckar" nach Süden in Richtung Donau. Durch die beginnende Heraushebung der Alpen vor rund 25 Millionen Jahren änderte sich das Flusssystem in Mitteleuropa. Auch der Neckar änderte seine Richtung und floss nun nach Norden zum Oberrheingraben hin, der vor rund 50 Millionen Jahren damit begonnen hatte, sich einzutiefen. Dabei hatte der Neckar ein Hindernis zu überwinden, denn durch das Absinken der Rheingrabens wurden als Ausgleich dessen Ränder, also Odenwald, Schwarzwald, Pfälzer Wald und Vogesen, herausgehoben. Um dagegen anzukommen und weiterhin in Richtung Rheingraben fließen zu können, musste der Neckar sich zunehmend in das sich bildende Gebirge eingraben.

Ein Fluss hat viel Zeit

So entstand im Bereich des Odenwalds allmählich das tief eingeschnittene Neckartal. Dabei nutzte der Neckar Schwachstellen im Gebirge. Traf er auf seinem Weg auf ein härteres Gestein wie den Buntsandstein, versuchte er auszuweichen. Dabei entstanden Flussschlingen wie etwa bei Obrigheim. An einer dieser längst trocken gefallenen Flussschlingen bei Mauer fand im Jahr 1907 Daniel Hartmann einen Unterkiefer des Homo heidelbergensis, der hier vor rund 600.000 Jahren vom Neckar vermutlich angespült worden war.

Doch solche Flussschlingen sind nicht dauerhaft. Im Laufe der Zeit nagt ein Fluss am sogenannten Prallhang an den Hindernissen, die ihm auf seinem direkten Weg zum Meer oder dem nächst größeren Fluss im Weg stehen. Bis der Fluss den Durchbruch geschafft hat, kann es Jahrtausende dauern, doch ein Fluss hat nun einmal jede Menge Zeit.

Die Barriere durchbrochen

Flüsse betreiben aber nicht nur Erosion. Sie lagern auch Geröll, Sand und Ton dort ab, wo ihre Fließgeschwindigkeit nachlässt. Solche Ablagerungen zeugen in Heidelberg davon, dass der Neckar während der letzten Eiszeit südlich seines heutigen Flussbettes, im Bereich der heutigen Altstadt als eine Art Wildbach floss, wie der Geowissenschaftler Peter Sinn es beschreibt. Von dort aus fand der Neckar auch nicht den kürzesten Weg zum Rhein in Richtung Mannheim.

Vielmehr bog er, als er die Rheinebene erreichte, nach Norden ab. Entlang des Westrandes des Odenwalds ging es für den Neckar vorbei am heutigen Viernheim, an Weinheim, Bensheim und Zwingenberg bis nach Trebur, westlich von Darmstadt, wo er schließlich in den Rhein mündete. Ebenso wie der Rhein bildete der Neckar dabei zahlreiche Seitenarme aus, sodass die Ebene von einem Netz aus Flussarmen, teils auch Seen und Sümpfen durchzogen war.

Vor rund 11.000 Jahren gelang es dem Neckar laut Sinn, die Barriere in Richtung Mannheim zu durchbrechen. Das alte Flussbett des Neckars mit dessen Mündung in den Rhein bei Trebur wurde aber weiterhin vom Neckar, einem seiner Nebenarme oder von Nebenflüssen wie der Weschnitz bis vor gut 2000 Jahren genutzt.

Überliefert ist jedenfalls, dass im neunten Jahrhundert, zur Zeit der Karolinger, der Neckar bei Neckarau in den Rhein mündete und dabei ein Delta ausbildete. Um das Jahr 1275 sorgte jedoch ein Hochwasser dafür, dass sich die Mündung des Neckars in den Rhein weiter nach Norden verlagerte. Mit der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert erfolgte die nunmehr letzte Verlegung der Neckarmündung. Vor der Rheinbegradigung war der Bereich der heutigen Friesenheimer Insel im Osten bogenförmig vom Rhein umflossen, hier mündete damals der Neckar in den Rhein.

Durch den sogenannten "Friesenheimer Durchstich" wurde aber nicht nur der Rhein an dieser Stelle begradigt. Das Gebiet zwischen dem neuen Flussbett des Rheins und dem nun ehemaligen Rheinarm wurde zu einer Insel, und die Neckarmündung wurde in den Süden der Insel verlegt. Zudem wurde aus dem bis dahin linksrheinischen, östlichen Teil Friesenheims ein rechtsrheinisches Gebiet, das 1862 dem Land Baden zugeschlagen wurde.

Um den Neckar schiffbar zu machen, wurden in den vergangenen Jahrhunderten zahlreiche Anstrengungen unternommen. So baute man etwa Anfang des 19. Jahrhunderts bei Heilbronn den heute nicht mehr genutzten Wilhelmskanal, mit dem die Wehranlagen und Mühlen am Altlauf des Neckars umgangen wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden weitere Kanäle angelegt, wie etwa der rund fünf Kilometer lange Neckarkanal "Schwabenheim" und der fast ebenso lange Neckarkanal "Feudenheim". Der Bau dieser Kanäle steht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Neckars im 20. Jahrhundert zu einer Großschifffahrtsstraße, zu der auch die Errichtung zahlreicher Staustufen gehörte.